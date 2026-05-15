Demócratas cuestionan costo de guerra con Irán

El congresista demócrata Edward Espenett Case reveló que Estados Unidos habría perdido cerca de 39 aeronaves durante las operaciones militares contra Irán, de acuerdo con un informe de la publicación especializada The War Zone.

Durante una audiencia en el Senado, Case cuestionó al director financiero del Pentágono, Jules Hurst III, sobre los costos derivados de estas pérdidas, al señalar que el reporte ya tendría casi un mes de antigüedad, por lo que podría estar desactualizado.

“Hemos perdido aproximadamente 39 aeronaves, según el informe de The War Zone. Además, este reporte tiene casi un mes de antigüedad, lo que significa que podría estar desactualizado”, dijo Case, quien además preguntó si el Pentágono había calculado los costos de mantenimiento y reparación de dichas aeronaves.

Al respecto, Jules Hurst III, director financiero interino del Departamento de Defensa de Estados Unidos, indicó que el Pentágono aún evalúa el alcance de los daños.

“Por supuesto que esto conlleva costos, señor… Sin embargo, me gustaría confirmarlo por escrito, ya que, como comprenderá, calcular los costos de reparación de aeronaves es extremadamente difícil".

“Necesitamos realizar una inspección técnica exhaustiva antes de elaborar una estimación”, puntualizó.

Aunque funcionarios del Departamento de Defensa evitaron confirmar las cifras, admitieron que aún se evalúa el alcance de los daños y los costos de reparación, los cuales calificaron como complejos de determinar sin inspecciones técnicas detalladas.

Según el reporte citado, entre las aeronaves destruidas se incluirían 24 drones MQ‑9 Reaper, además de aviones F‑15 y A‑10. También se reportó que un caza F‑35A fue alcanzado durante operaciones, aunque su piloto logró eyectarse a tiempo.

El conflicto, que inició el 28 de febrero, se extendió por cerca de 39 días antes de un frágil alto al fuego en abril. Durante ese periodo, Irán respondió con ataques de misiles y drones, lo que habría contribuido a las pérdidas estadounidenses.

El informe estima que el valor de las aeronaves destruidas oscila entre cientos de millones y más de mil millones de dólares, en un contexto en el que el gasto total de la campaña se ubica entre $24,000 millones y $29,000 millones de dólares.

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