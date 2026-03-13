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¿Irás al Estadio Universitario este domingo? Esto debes de saber

Tigres informó horarios, accesos y reglas para los aficionados que asistirán al 'Volcán' este domingo, cuando el equipo varonil y femenil enfrenten a Querétaro

  • 13
  • Marzo
    2026

El club Tigres UANL dio a conocer la información clave para los aficionados que planean asistir este domingo al Estadio Universitario, donde se vivirá una jornada doble frente a Querétaro FC.

El llamado “Domingo Incomparable” incluirá partidos tanto del equipo varonil como del femenil, por lo que el club pidió a los asistentes tomar en cuenta horarios, accesos y condiciones de ingreso al inmueble.

Horarios de los partidos

La actividad comenzará por la tarde con el duelo del equipo varonil, programado a las 17:00 horas dentro del torneo de la Liga MX.

Más tarde, a las 20:00 horas, será el turno del conjunto femenil en un encuentro correspondiente a la Liga MX Femenil.

El club informó que los aficionados que entren al primer partido podrán permanecer en el estadio para el encuentro femenil, siempre respetando la zona que indique su abono.

¿Cómo funcionará el acceso al estadio?

Para el partido varonil, el ingreso será válido con abono o boleto.

En el caso del encuentro femenil, el acceso también será mediante boleto o abono, aunque el ticket será exclusivo para ese partido.

Las autoridades del estadio informaron que para el juego femenil estarán habilitadas las puertas 2, 8 y 13, mientras que la apertura del inmueble será a las 19:30 horas.

Además, quienes tengan abono en las puertas 7 o 9 deberán ingresar por el acceso 8A.

Estacionamiento y accesos especiales

El club también detalló cómo operará el estacionamiento durante la jornada. Para el partido varonil, el ingreso al estacionamiento será únicamente con abono correspondiente.

En el caso del encuentro femenil, el acceso vehicular se habilitará por Avenida Universidad, con ingreso a partir de las 18:30 horas sujeto a disponibilidad.

Por otra parte, los aficionados con boleto para el partido varonil deberán ocupar el asiento asignado en su abono o ticket.

Mientras tanto, para el encuentro de la rama femenil los lugares serán generales, por lo que el acceso se respetará por zona, pero el asiento será libre dentro de cada sección.

 


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