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GP de Bahréin y Arabia Saudita de Fórmula 1 serían cancelados

Conflicto en Oriente Medio provocaría que los dos eventos programados en el calendario de la Fórmula Uno sean cancelados para este 2026

  • 13
  • Marzo
    2026

La situación geopolítica internacional derivada de los bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán y la posterior respuesta de ésta, que, de momento, afecta de forma clara a todo el Medio Oriente, pondrían en riesgo los carreras de Bahréin y Arabia Saudita, programadas como la cuarta y la quinta prueba del calendario de Fórmula Uno, el mes que viene.

Según agencias informativas, se tiene previsto un anuncio en los próximos días, antes de la fecha límite del 20 de marzo para el viaje de los equipos a Bahréin por motivos de logística.

Sky ⁠Sports, cadena de televisión que tiene los derechos de transmisión en Gran Bretaña, ⁠donde tienen su sede la mayoría de las escuderías, dijo que tenía entendido que las carreras se suspenderían el domingo por la noche.

El Gran Premio de Bahréin tiene fecha para el 12 de abril y el de Arabia Saudita, en Yeda, el siguiente fin de semana.

Sería poco probable que se sustituyan o reprogramen las carreras de Medio Oriente, lo que dejaría abril como un mes sin eventos para la Fórmula Uno y reduciría el campeonato a 22 rondas.

Por el momento, la Fórmula 1 ni la Federación Internacional del Automóvil han expresado comentarios respecto a esta posibilidad de cancelar las competencias.

Calendario de F1 en 2026

El Mundial de Fórmula Uno de 2026 fue aprobado con 24 carreras desde la primera, el pasado fin de semana en Melbourne con el Gran Premio de Australia, hasta la de en Abu Dabi el primer fin de semana de diciembre.

El Gran Premio de México está programado para el 1 de noviembre, en el autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

 


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