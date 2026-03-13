Alcalde Mamdani recibe en Nueva York al presidente de la FIFA

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sostuvo esta semana una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a tres meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se realizó a puerta cerrada y forma parte de los preparativos para el torneo, cuya final se disputará en el área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey.

“Tuve una reunión productiva con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este miércoles. Espero con ganas poder traer la magia del Mundial 2026 a todos los neoyorquinos”, escribió Mamdani en su cuenta de X, junto a una fotografía del encuentro.

Sede clave del torneo

La región de Nueva York/Nueva Jersey albergará ocho partidos del Mundial, incluida la gran final en el MetLife Stadium.

El calendario contempla cinco partidos de la fase de grupos, además de un encuentro de dieciseisavos de final, uno de octavos y el partido por el campeonato.

Entre las selecciones que podrían disputar encuentros en esta sede destacan potencias como Selección de Brasil de fútbol, Selección de Francia de fútbol, Selección de Alemania de fútbol y Selección de Inglaterra de fútbol.

Tensiones políticas alrededor del torneo

Un día después del encuentro entre Mamdani e Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la Selección de Irán de fútbol es “bienvenida” para disputar el Mundial en territorio estadounidense, aunque sugirió que no participe “por su propia seguridad”.

Las declaraciones llegan luego de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, afirmara que su país podría no asistir al torneo tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, durante una ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

Mundial histórico en Norteamérica

El Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso de Irán, el calendario contempla tres partidos de fase de grupos en ciudades estadounidenses, específicamente en Los Ángeles y Seattle, programados para los días 15, 21 y 26 de junio.

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