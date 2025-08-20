Jake Paul y Gervonta Davis anuncian pelea para el 14 de noviembre

El influencer que en los últimos años se ha convertido en un boxeador de peso crucero, Jake Paul, tendrá una pelea contra el campeón ivito de peso ligero de la AMB Gervonta "Tank" Davis el próximo 14 de noviembre.

La promotora de Paul, Most Valuable Promotions y Netflix anunciaron el enfrentamiento este miércoles, el cual se llevará a cabo en el State Farm Arena de Atlanta y será transmitido por la plataforma de streaming.

Davis, de 30 años, con un récord de 30-0-1 (28 por la vía de los KOs), es un campeón mundial de tres divisiones y esta sería la primera estrella cerca de su supuesto mejor momento en enfrentarse a Paul, quien tiene un récord de 12-1 (siete por la vía de los KOs).

La celebridad en línea que se ha convertido en uno de los atletas de deportes de combate mejor pagados del mundo a pesar de nunca haber peleado contra un boxeador de élite.

Netflix y Nakisa Bidarian, socio comercial de Paul, no se refirieron a la pelea como una exhibición, pero no está claro cómo las autoridades de Georgia permitirían que el enfrentamiento se lleve a cabo como un combate competitivo, dada la dramática diferencia de tamaño y experiencia de los peleadores.

Paul típicamente pesa más de 90 kilogramos en el ring, mientras que Davis es un campeón de 61 kilogramos que nunca ha peleado por encima de los 65 kilos.

Ninguno de los dos anunció un peso contratado ni el número de asaltos en su combate planeado.

Esta pelea marcaría el regreso de Paul a Netflix después de 10 meses desde su último enfrentamiento, donde se midió a Mike Tyson, entonces de 58 años.

Este combate atrajo un estimado de 108 millones de espectadores a nivel mundial.

Después de que Paul venciera a un tibio Julio César Chávez Jr. por decisión a principios de este verano, ingresó en el ranking de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo en el puesto número 14, lo que lo hace elegible para pelear por títulos mundiales.

