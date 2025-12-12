John Cena luchará por última vez después de 23 años de carrera

El luchador y actor John Cena colgará los botines en el mundo de la lucha libre tras una gran carrera en este deporte, siendo uno de los luchadores más populares a lo largo de la historia del wrestling profesional.

La presencia de Cena en el mundo del entretenimiento deportivo marcó un antes y un después en la compañía más grande de la lucha libre, siendo una pieza fundamental para la elevación de popularidad, mercancía, ventas en pago por evento, audiencia, entre otros aspectos más.

¿Cuándo debutó John cena en la WWE?

John Cena debutó en la WWE en el año 2002, cuando en un episodio de Smackdown ingresó a confrontar al luchador y medallista olímpico Kurt Angle, la interacción entre estos dos luchadores inició cuando Angle estuvo realizando una promo mencionando sobre la calidad de luchador que era, como los fans lo despreciaban y no valoraban la calidad de luchador que él era, después de eso el ex luchador olímpico realizó un reto abierto para una lucha mano a mano contra quien fuera del vestidor de Smackdown.

John Cena como luchador incógnito apareció al reto abierto de Angle para tener una lucha esa misma noche, Kurt al principio no sabía que es lo que sucedía, ya que no conocía en lo absoluto a Cena; sin embargo, este último no se dejó intimidar para nada, y con la frase "Ruthless Agression" abofeteo a Angle y de esta forma inicio la lucha.

¿Cuántos campeonatos tiene cena en su palmarés?

Cena es de los luchadores más ganadores del deporte a lo largo de su carrera, con un total de 27 campeonatos John ha demostrado no solo ser de los "Wrestlers" con más títulos, sino que también ha sido de los que en más pagos por evento a estelarizado en eventos importantes como Royal Rumble, Summerslam y Wrestlemania.

Estos son los campeonatos que John Cena ha obtenido en su carrera dentro de la WWE:

WWE Championship (14 ocasiones)

World Heavyweight Championship (3 ocasiones)

Intercontinental Championship (1 ocasión)

United States Championship (5 ocasiones)

World Tag Team Championship (2 ocasiones)

WWE Tag Team Championship (2 ocasiones)

Además de sus campeonatos, también ha obtenido otros logros en su carrera como 2 Royal Rumble, en 2008 y 2013, un Money In The Bank en 2012 y 4 veces ganador de la cámara de eliminación en 2006, 2010, 2011 y 2025.

¿Quién será su último rival?

El luchador austriaco Gunther será la persona encargada de poner punto final a la carrera luchistica de John Cena, siendo su último oponente para el próximo evento Saturday Night´s Main Event este 13 de diciembre desde la ciudad de Washington D. C.

Gunther fue elegido como el oponente final de Cena tras ganar un torneo llamado 'The last time is now tournament', torneo que se llevó a cabo durante aproximadamente 5 semanas, el torneo tuvo 15 luchas con grandes luchadores e incluso con algunos que hicieron su regreso a la compañía después de mucho tiempo, como Zack Ryder, Dolph Ziggler, Jey uso, LA Knight, Penta, The Miz entre otros más.

El general del ring, como es apodado, será quien despida a John Cena de los cuadriláteros en un último encuentro, Gunther no es solamente un simple luchador, el austriaco ha tenido un palmarés atractivo para ser considerado un fuerte oponente para cerrar la carrera de ´The Champ'.

En sus años dentro de la empresa ha ganado un total de 4 campeonatos, incluyendo 2 veces World Heavyweight Champion, 1 vez Intercontinental Champion, 1 vez United Kingdom Champion y un torneo 'King of the ring'.

¿Cuándo y donde será el último encuentro de John Cena?

El último encuentro de John Cena será el próximo 13 de diciembre en el evento 'Saturday Night's Main Event' desde el Capital One Arena en la ciudad de Washington D. C.

El evento iniciará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

