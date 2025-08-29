Juan Fernando, torero regiomontano, ilusionado de volver a casa

“Regresar a la Monumental Monterrey siempre me llena de ilusión, torear en esta mi plaza y con su gente me llena de emoción y a esto hay que sumarle que esta corrida que es algo muy especial por ser la del 88 aniversario de su inauguración y por las tradiciones mexicanas, donde con mucho gusto se están sumando los charros y los galleros para recaudar fondos para la defensa de nuestra fiesta y nuestras tradiciones que están pasando por una situación tan complicada, me llena de mucha ilusión porque me permite poder aportar mi granito de arena en beneficio de la causa”, expresó en entrevista para elhorizonte.mx el torero regiomontano Juan Fernando.

El regio, quien hoy viernes partirá plaza en punto de las 20:30 horas de la noche en el dorado ruedo monumental de la colonia Del Prado, comparte cartel con el centauro potosino Jorge Hernández Gárate y su paisano del toreo de a pie, el fino diestro Fermín Rivera, los Hidrocálidos Juan Pablo Sánchez y Leo Valadez, la queretana Paola San Román, quien hará su debut en esta plaza y el terremoto moreliano Isaac Fonseca, quienes lidiarán un fino y bien presentado encierro de la ganadería jaliciense de San Pablo propiedad de don Pablo Leopoldo Martín del Campo. Previo a la corrida, a partir de las 20:00 horas de la noche, el ruedo del celebrado coso se vestirá de gala con una manjestuosa exhibición de charrería, gallos y caballos bailadores, amén de que los espadas y sus respectivas cuadrillas, vestirán a la usanza charra.

“El cartel es muy bonito, muy completo y para todos los gustos, somos siete toreros de estilos muy diferentes, algunos triunfadores de España y los que no, han triunfado en las principales plazas de México los que vamos a rivalizar mañana en la noche y yo siendo el único regiomontano en el cartel, me compromete aun más a salir a darlo todo por triunfar”, señaló el diestro que en las últimas tres temporadas y que ha dando la cara por Monterrey, ha triunfado.

“Eso también me llena de mucha ilusión y de compromiso, de que la afición sienta que puede confiar en mi, y que yo pueda representar a Monterrey ante esta pléyade de grandes toreros que vienen “a tomar la plaza” así que no me queda otra más que salir a triunfar y “colocarme” en un lugar importante en la torería mexicana y para eso tengo que ganármelo tarde a tarde, por ello la corrida de la noche de mañana, significa mucho para mi”, expresó el diestro.

“Me siento ser un torero más maduro en mi concepto y más clásico en mi expresión pero ahora me encuentro en una situación de que tengo que abrirme las puertas de otras plazas como Guadalajara, León, Aguascalientes e Irapuato que son plazas de primera que aún no tengo esos cartuchos quemados y para llegar a ellas, tengo que ascender más en el toreo y para eso hay tardes que son determinantes y que me obligan a salirme un poco de lo que yo trato de expresar en mi toreo y esta del próximo viernes es una de ellas porque con otro triunfo importante, podría abrirme un futuro más prometedor”, señaló el coleta.

Discípulo de la primera figura del toreo mundial, el maestro Eloy Cavazos, Juan Fernando se dijo orgulloso que alguien de la estatura de Cavazos se haya fijado en él para apoyarlo, “eso me exige y me compromete a salir cada tarde con muchas ganas, mucho entusiasmo y mucha ilusión y este viernes vamos a salir a respondérle a la afición pues de mi parte esperen una entrega total para que el publico se sienta orgulloso de este regiomontano que tiene grandes deseos de continuar picando piedra en esta profesión tan dura pero también, tan bonita, hasta llegar a ser una gran figura del toreo, como lo es mi maestro”, aseguró.

Los boletos para esta sensacional corrida de aniversario por las tradiciones mexicanas, se pueden conseguir en las taquillas de la plaza en sus horarios acostumbrados y en la plataforma de Superboletos.

