Vienen rejoneadores con experiencia, arrojo… ¡Y juventud!

Este viernes, en punto de las 20:30 horas, la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ vivirá una de las más esperadas veladas de rejones con la que dará fin a la presente temporada, con un cartel que integran los caballeros Jorge Hernández Gárate, Guillermo Hermoso de Mendoza y Tarik Othón, quienes lidiarán seis toros del prestigiado hierro guanajuatense de Marrón, en una combinación que no solo promete variedad estética, sino un equilibrio perfecto entre experiencia, arrojo y juventud, lo que eleva las emociones de la afición regiomontana.

A la cabeza del cartel, brilla con luz propia el rejoneador potosino Jorge Hernández Gárate, dueño de una larga y sólida trayectoria. Torero de dinastía, el diestro ha forjado su prestigio bajo las enseñanzas de su familia, pero también con identidad propia: su toreo se sustenta en la entrega absoluta, el temple bien medido y un profundo sentido de compenetración con sus monturas.

A lo largo de sus más de 20 años como matador, el potosino ha logrado consolidarse en el toreo internacional, recibiendo la alternativa el 21 de marzo de 2004, de manos de Pablo Hermoso de Mendoza. En la temporada actual celebra esa trayectoria con más de 600 corridas en su haber. Su estilo es clásico, pero potente, con caballos que responden con verdad a sus llamados y su riesgo; aunque no es temerario, sabe cuándo exigirse y cuándo templar, construyendo faenas que combinan la belleza del arte ecuestre con el valor.

Uno de los rasgos más admirables de Hernández Gárate es su dominio técnico: sus reuniones son limpias, sus quiebros tienen justeza, y cuando coloca banderillas lo hace con una precisión que parece fruto de muchas tardes de ensayos. Su capacidad de medir terrenos y conectar con el animal le ha ganado el respeto de aficionados y colegas por igual.

Además, el diestro celebra su tercera generación como rejoneador potosino con orgullo. Su linaje y su experiencia le dan un papel estelar en este cartel, no solo por lo que ha sido, sino por lo que aún puede ofrecer. En plazas como Monterrey, sabe que la afición valora tanto la tradición como el arte, y él está bien posicionado para entregar ambas cosas.

Por su parte, el español Guillermo Hermoso de Mendoza llega con su sello de espectacularidad y brillantez europea, capaz de arrancar ‘olés’ con quiebros en terrenos comprometidos, galopes de costado y banderillas al violín. Su concepto de riesgo es intenso, su cuadra poderosa, y su presencia siempre levanta la expectativa de hacer brotar la emoción de los tendidos.

Y finalmente, el joven Tarik Othón aporta elegancia y cadencia: su toreo a caballo es más clásico, con una armonía destacada entre jinete y montura. Sus faenas suelen tener un ritmo suave, bien hilvanado, con colocaciones de banderillas que parecen bailar al compás del viento y del caballo.

En suma, este cartel de rejones no es solo un símbolo del cierre de temporada, sino una cita con el arte del toreo a caballo en su más pura expresión. Jorge Hernández Gárate, con su trayectoria y su corazón de potosino, asume un papel protagónico, rodeado por la ambición de Hermoso y la elegancia de Othón, para una noche de cierre de temporada espectacular.

Los boletos para esta sensacional corrida de rejones se pueden conseguir en Superboletos.com y en las taquillas del coso regiomontano, en los horarios de costumbre.

