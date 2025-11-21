Emiliano Gamero, rejoneador mexicano, regresa a Monterrey

Debido a que el rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza se encontraba hospitalizado en la Ciudad de México al presentar un cuadro de meningoencefalitis, Espectáculos Monterrey "aguantó" con la esperanza de que el diestro se recuperara de su enfermedad hasta el último informe médico emitido el día de ayer jueves por la mañana.

Pero médicamente se descartó su participación para la corrida de esta noche… y, por ello, la empresa del histórico coso de la colonia Del Prado anunció la presentación del extraordinario rejoneador mexicano Emiliano Gamero y su cuadra de caballos toreros, en sustitución de Hermoso de Mendoza.

Gamero, diestro de acaballo que se ha ganado el cariño de la afición local, por el valor y la entrega absoluta que ha mostrado en cada una de sus presentaciones a lo largo de la presente temporada, se integra y eleva la categoría del cartel original previamente anunciado para el cerrojazo 2025, que lo componen el excelentísimo rejoneador potosino Jorge Hernández Gárate y el elegante y artista caballero queretano Tarik Othón, quienes juntos con el mano a mano de a pie entre los grupos de valientes Forcados Amadores de México y los Forcados de Juriquilla, verán su suerte y darán cuenta a un fino y bien presentado encierro de la ganadería de Marrón, en lo que promete ser una de las corridas de toros más emocionantes de los últimos tiempos.

Esta noche el público regiomontano tendrá la oportunidad de admirar en el redondel tres estilos diferentes de hacer el toreo a caballo: la elegancia, el valor y la precisión en la ejecución de sus suertes de Jorge Hernández Gárate, quien, acompañado de su gran cuadra de caballos educados a la alta escuela, promete una actuación intensa y llena de emoción.

Por su parte, el capitalino Emiliano Gamero es dueño de una gran espectacularidad y pasmoso temple que ejerce en la interpretación de las diferentes suertes con todos los caballos de su cuadra, y vuelve con la ilusión de refrendar el "romance" que vive con el público regiomontano que se le ha entregado por el valor y la temeridad que ha mostrado en sus actuaciones anteriores.

En tanto, el caballero queretano Tarik Othón posee en su mando y en las riendas de sus jacas el torerismo puro del toreo clásico de a caballo que, aunado a su personalísimo estilo de llevar la lidia de sus enemigos, se ha ganado el reconocimiento de la afición local como un torero realidad que todavía tiene un gran futuro por descubrir en el mundo de los toros.

Además de ellos, esta noche la afición local podrá disfrutar las emociones, el riesgo y el valor a toda prueba que se dejará sentir en dorado ruedo monumental con el sensacional mano a mano entre los valientísimos y arrojados grupos de Forcados Amadores de México y los Forcados de Juriquilla, quienes a cuerpo limpio ejecutarán alternadamente la suerte de "la pega" en cada uno de los ejemplares de Marrón.

Los boletos para la extraordinaria y emocionante corrida de rejones de esta noche, que será el cerrojazo de la temporada 2025, se pueden conseguir en la plataforma de Superboletos.com y en las taquillas de la plaza Monumental Monterrey.

