Escena

Estas son las películas que Anne Hathaway estrenará este 2026

La actriz de Hollywood tendrá un largo año con mucha actividad, ya que durante el presente año, será parte de 6 proyectos cinematográficos

  25
  Enero
    2026

La acreedora del premio Oscar, Anne Hathaway será una de las estrellas más reconocidas tras participar en por lo menos seis películas que serán estrenadas a lo largo de este 2026.

Aquí te presentamos cuáles son estos filmes: 

1. The Devil wears Prada 2

En esta ocasión, Miranda Priestly protagonizará una lucha contra su exasistente Emily Charlton por los ingresos publicitarios durante de la decadencia de los medios impresos. 

Estreno: 1 de mayo 

2. Verity

Una escritora en apuros acepta el encargo de terminar la popular serie de una autora exitosa que quedó incapacitada tras un accidente. Al llegar a la mansión familiar, descubre un manuscrito inacabado con confesiones inquietantes que ponen en duda la verdad detrás de la historia.

Estreno: 15 de mayo 

3. The Odyssey

Adaptación épica del clásico poema de Homero en la que el héroe Odiseo emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a casa tras la guerra de Troya

Estreno: 17 de julio 

4. Flowervale Street

Una familia enfrenta sucesos extraños y perturbadores en su barrio, donde las cosas que parecen normales pronto revelan una inquietante realidad. A medida que los eventos escalonados se vuelven más extraños, deben unir fuerzas para sobrevivir a lo desconocido.

Estreno: 14 de agosto

5. Mother Mary

Una superestrella del pop y su antigua diseñadora de moda se reúnen bajo tensiones creativas y personales para trabajar juntas de nuevo. Lo que empieza como una colaboración profesional se transforma en un enfrentamiento emocional lleno de música, ambición y deseo.

Estreno: Primavera 2026

6. The Princess Diaries 3

Aunque los detalles concretos de la historia no se han revelado, hay pistas de que la película podría inspirarse en que Mia descubre a una media hermana llamada Olivia Robinson y lucha por equilibrar su vida personal y real.

Estreno: Sin definir

 


