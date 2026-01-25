Sultanes Femenil sufre derrota ante Algodoneras de Unión Laguna

Sultanes Femenil sufrió este sábado su primer derrota frente a las Algodoneras de Unión Laguna al culminar su primer partido de la serie con un marcador de 4-2 en contra en el Estadio Revolución.

Aunque fue en la tercera entrada cuando el marcador se constataba en un 2-0 a favor del equipo lagunero, fue Piña quien logró empatar el juego con un par de carreras durante la cuarta entrada alta.

Sin embargo, esto no fue sufiente, debido a que las laguneras lograron superar por dos carreras a las regiomontanas, consolidando un 4-2 que definiría el resto del partido. Esto estuvo a cargo de la jugadora designada depositó la esférica del otro lado del jardín izquierdo, trayéndose por delante a Bryan.

Será este domingo 25 de enero en punto de las 12:00 horas, cuando las Algodoneras se medirán nuevamente con Sultanes Femenil, con el objetivo de conseguir otro triunfo para dejar en los mismos números la serie.





