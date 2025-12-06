Podcast
Deportes

Kane entra de cambio y firma tripleta en goleada del Bayern

Harry Kane salió de la banca y anotó tres goles en el 5-0 del Bayern al Stuttgart, ampliando su ventaja en la liga alemana

  • 06
  • Diciembre
    2025

Harry Kane necesitó apenas media hora en el campo para marcar tres goles y llevar al Bayern Múnich a un contundente 5-0 sobre el Stuttgart.

Con esta actuación, el capitán inglés llegó a 28 tantos en la temporada y mantuvo a su equipo con una ventaja de 11 puntos en la cima.

Con Kane inicialmente en el banquillo, Konrad Laimer abrió el marcador al minuto 11 con un taconazo tras asociarse con Michael Olise. Ya en acción, el delantero inglés firmó el 2-0 con un disparo raso, mientras que Josip Stanišić amplió la diferencia.

Penal, goleada y dominio bávaro

Kane anotó su segundo gol desde el punto penal al 81’, luego de una mano de Lorenz Assignon que dejó al Stuttgart con diez hombres.

El tercero llegó al 88’, tras rematar un centro de Olise. El Bayern permanece invicto en 16 partidos de liga y copa ante rivales alemanes esta temporada.

Otros resultados de la jornada

El Bayer Leverkusen cayó 2-0 ante Augsburgo; Dimitrios Giannoulis anotó y asistió. El equipo farmacéutico permanece cuarto, a 14 puntos del líder.

El Wolfsburgo venció 3-1 al Union Berlin con máxima efectividad ofensiva. Heidenheim superó 2-1 al Friburgo y Colonia empató 1-1 con St. Pauli.


Comentarios

