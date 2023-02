Kansas City Vs. Filadelfia es un duelo parejo

Jefes es una máquina para anotar puntos, mientras que Águilas es el equipo más completo de la NFL, a la ofensiva y a la defensiva.

La culminación de una temporada más en la NFL ha llegado, el Super Bowl LVII se llevará a cabo este domingo a las 17:30 horas en State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

En esta ocasión se enfrentan el primer sembrado de cada Conferencia, por la Americana (AFC) tenemos a Kansas City Chiefs y por la Nacional (NFC) a Philadelphia Eagles; al igual que el año pasado, es un Súper Tazón inédito, ya que estos dos equipos jamás se han enfrentado en estas instancias.

Este super Bowl ha sido, para mí, el mas difícil de pronosticar, ya que veo a los dos equipos extremadamente parejos... vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno:

- Kansas City Chiefs: En la parte ofensiva es una máquina de anotar puntos comandada por el mejor quarterback de la liga en estos momentos, Patrick Mahomes, quien cuenta con su principal arma en el ala cerrada Travis Kelce, el resto de la ofensiva no cuenta con grandes nombres, pero sí con jugadores que realizan bien su función y que en cualquier momento responden con la jugada grande, como lo son: JuJu Smith-Shcuster, Jerrick McKinnon, Cristian Watson, Ishia Pacheco y Marquez Valdes-Scantling entre otros, todos ellos comandados por uno de los principales genios ofensivos en la historia de la NFL, el coach Andy Reid. Su fuerte es la ofensiva, en la defensa también tiene buenos jugadores, principalmente al DT Chris Jones y el LB Nick Bolton, quienes viven la mejor temporada de sus carreras. Pero en la parte profunda está su punto débil, ya que cuenta con varios novatos, como lo son Trent McDuffie, Bryan Cook y Jaylen Watson, por lo que pueden tener problemas para contener a los poderosos receptores de Eagles.

- Philadelphia Eagles: Es el equipo más completo de la NFL, no tiene puntos débiles; en la ofensiva, el QB Jalen Hurts, al igual que Mahomes, está teniendo una temporada a nivel MVP, es peligroso por aire y por tierra, y tiene un gran cuerpo de receptores comandado por AJ Brown y Devonta Smith, su ala cerrada Dallas Goedert, si bien no está el nivel de Kelce, es uno de los mejores cinco en su posición. Por tierra, su corredor principal es Miles Sanders, pero cuenta con el apoyo de Gainwell y Boston Scott, todos ellos respaldados por una gran línea ofensiva, cuyos pilares son el centro Jason Kelce y el tackle Lane Johnson. Su head coach, Nick Siriani, es una gran mente ofensiva, sin embargo le falta experiencia. En la parte defensiva, nada más con la pura línea empieza a dar miedo, con grandes veteranos como lo son Flecher Cox, Javon Hargrave, Ndamukong Suh, Robert Quinn, Javon Hargrave y Brandon Graham, entre otros; los LB también son buenos, entre ellos destacan TJ Edwards y Haason Reddick, y en la defensiva profunda cuenta con Darius Slay y James Bradberry, como sus principales figuras.

PROPOSICIONES ESPECIALES

Antes de pasar a nuestro Pick del Super Bowl, donde he acertado en siete de los últimos nueve, me gustaría darles picks adicionales por mera diversión, a estos picks se les conoce en el mundo de las apuestas como “props and odds” o “proposiciones especiales”, que son picks de todo lo que puede suceder en el encuentro, desde cuál será la primera anotación hasta con qué canción comenzara el half time show:

* Método de la primera anotación: gol de campo.

- Generalmente los equipos comienzan el juego más cautelosos de lo normal, por lo que la probabilidad de un field goal es mayor.

* Tiempo en el que se anotará el primer field goal: anotación en los primeros 16 minutos.

- Este pick es consecuencia del anterior, si creo que la primera anotación será field goal, lo más probable es que sea durante el primer cuarto.

* Travis Kelce anotará un touchdown: Sí, en cualquier momento.

- Al ser la principal arma de Patrick Mahomes, es muy probable que anote durante el encuentro.

* Yardas por recepción de Jerrick McKinnon: Más de 25.5.

- McKinnon es el corredor que Mahomes utiliza para pases pantalla y jugadas por aire, por lo que es muy probable que supere esa cantidad de yardas, incluso en un par de jugadas.

* Jalen Hurts anotará un touchdown por tierra: Sí, en cualquier momento.

- Hurts en zona de gol es el arma principal de los Eagles por tierra y es muy probable que anote por este medio.

* Touchdowns por pase de Patrick Mahomes: Más de 1.5.

* En qué mitad del Super Bowl se anotarán más puntos: Segunda mitad, incluyendo tiempo extra.

- En 24 de los últimos 36 Super Bowls se han anotado más puntos… ¡en la segunda mitad!

* De qué color será el Gatorade con el que bañen al coach del equipo ganador: Violeta.

- Este es un pick que siempre meto por pura diversión y depende únicamente de la suerte, y si sólo depende de eso, vamos por la opción que más paga… y el violeta paga +1200

* Ambos equipos anotan más de 10 puntos en cada mitad: Sí.

- Creo ambos equipos tienen muy buenas ofensivas y 10 puntos por mitad es algo totalmente alcanzable para ambos.

PICK DEL SUPER BOWL LVII

EAGLES, A GANAR

Habiendo revisado todas las variantes posibles, así como las fortalezas y debilidades de cada equipo, encuentro a ambos equipos demasiado parejos y el encuentro tiene amplias posibilidades de ir a tiempo extra o decidirse por menos de tres puntos, mi pick final es Eagles directo a ganar, son el equipo más completo y eso se tiene que reflejar en el campo.

¿Por qué voy directo a ganar (sin línea)? Al ser la línea muy pequeña (-1.5), prácticamente no nos afecta en nada en cuanto a nuestra ganancia y sí nos puede afectar en caso de que el encuentro se defina por un solo punto, lo cual creo que pueda suceder, así que prefiero no tener puntos en contra y apostar directo sin sacrificar ingresos.

Es todo por hoy y por esta temporada, sólo me queda desearles que disfruten mucho el Super Bowl en compañía de su familia y amigos, y no olviden que ganemos o perdamos en las apuestas lo más importante es disfrutar el juego y la sana convivencia con nuestros seres queridos

Esperen mi primera nota de la temporada 2023 por ahí del mes de julio, con los análisis Divisionales, con el favor de Dios… ¡Muchas gracias por acompañarme durante toda la temporada!