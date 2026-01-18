Podcast
FGR_fotografia_2026_capturado_a422a80b6b
Vinculan a proceso en Tepatitlán a Martín de Porres

Los procesados fueron detenidos en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, luego de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México

  18
  Enero
    2026

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de Martín de Porres Figueroa Méndez y María Guadalupe Solorio García por su probable participación en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los procesados fueron detenidos en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, luego de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes aseguraron clorhidrato de metanfetamina y un arma de fuego, entre otros objetos del delito.

El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba necesarios para obtener del juez dicha vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se determinó un mes para la investigación complementaria.

San Martín de Porres fue un fraile dominico peruano del siglo XVII, reconocido por su vida de humildad, caridad y servicio a los más necesitados. Es una de las figuras religiosas más importantes de América Latina.

¿Quién fue San Martín de Porres?

Martín de Porres nació en Lima en 1579, durante el Virreinato del Perú. Fue hijo de un español y de una mujer afroperuana, condición que marcó su vida debido a la discriminación racial de la época. Ingresó al Convento de Santo Domingo como hermano lego, dedicándose a labores sencillas.

La tradición católica le atribuye curaciones milagrosas, el don de la bilocación y una relación especial con los animales, lo que reforzó su fama de santidad incluso en vida.

Fue beatificado en 1837 y canonizado en 1962 por el papa Juan XXIII. Su festividad se celebra cada 3 de noviembre y es considerado patrono de la justicia social y la paz racial.


