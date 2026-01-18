Vinculan a proceso en Tepatitlán a Martín de Porres

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de Martín de Porres Figueroa Méndez y María Guadalupe Solorio García por su probable participación en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los procesados fueron detenidos en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, luego de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes aseguraron clorhidrato de metanfetamina y un arma de fuego, entre otros objetos del delito.

El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba necesarios para obtener del juez dicha vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se determinó un mes para la investigación complementaria.

