Maye lanza tres TD y Patriots marcha a la final de conferencia

Drake Maye lanzó tres pases de TD y la defensa forzó cuatro intercepciones en la victoria 28-16 sobre Texans, que llevó a 'Pats' al juego de campeonato

  • 18
  • Enero
    2026

Drake Maye lanzó tres pases de touchdown, Marcus Jones devolvió una de las cuatro intercepciones de C.J. Stroud para anotar y los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron 28-16 a los Texans de Houston el domingo para avanzar al juego de campeonato de la Conferencia Americana por primera vez en siete años.

En la primera temporada de Mike Vrabel como entrenador, los Patriots harán su 16ta aparición en el juego de campeonato de conferencia y la primera desde su camino hacia su sexto título de Super Bowl bajo Bill Belichick en la temporada 2018. Nueva Inglaterra ha ganado sus últimos nueve juegos de la ronda divisional.

Maye terminó 16 de 27 para 179 yardas, pero tuvo una intercepción y perdió el balón cuatro veces, perdiendo dos en condiciones frías en las que nevó y llovió durante todo el juego. Uno de los balones sueltos de Maye preparó el primer touchdown de Houston.

Carlton Davis III tuvo dos intercepciones para Nueva Inglaterra. Craig Woodson añadió una intercepción y una recuperación de balón suelto.

Los ocho balones perdidos combinados — Woody Marks también perdió uno para Houston — fueron los más en un juego de playoffs desde 2015 cuando los Cardinals y Panthers se combinaron para ocho en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional.

Los Texans han perdido en la ronda divisional en tres temporadas consecutivas bajo el entrenador DeMeco Ryans. La franquicia ahora tiene un récord de 0-7 en esta ronda.

Stroud terminó 20 de 47 con un pase de touchdown. Todas sus intercepciones ocurrieron en la primera mitad, convirtiéndose en el primer jugador con cinco o más intercepciones y cinco o más balones sueltos en una sola postemporada. Will Anderson forzó dos balones sueltos para los Texans.

Con una ventaja de 21-16 en el cuarto período, los Patriots ampliaron su ventaja a 27-16 cuando Kayshon Boutte superó a Derek Stingley Jr. y atrapó un pase con una mano en la esquina de la zona de anotación para un touchdown.

Los Texans tenían el balón con 5:48 por jugar, pero despejaron en cuarta y 18 en su propia 21 con 4:18 restantes.

La siguiente serie de Nueva Inglaterra llevó el reloj a menos de dos minutos. Pero los Texans perdieron el balón en downs cuando el pase de cuarta oportunidad de Stroud a Xavier Hutchinson fue desviado por Robert Spillane.


