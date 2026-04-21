Entrenador Billy Donovan renuncia como técnico de los Bulls

El entrenador Billy Donovan renunció a su cargo al frente de los Chicago Bulls después de seis temporadas, en una decisión acordada con la franquicia ante los recientes cambios en la estructura directiva.

La salida del técnico, de 60 años, se produce luego de que el equipo despidiera al vicepresidente de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, y al gerente general, Marc Eversley, en la recta final de la temporada.

Decisión ligada a nueva dirigencia

El presidente y director ejecutivo del equipo, Michael Reinsdorf, explicó que aunque la organización quería mantener a Donovan en el cargo, ambas partes coincidieron en que lo mejor era permitir que el nuevo responsable de operaciones deportivas elija a su propio cuerpo técnico.

“Dar libertad al nuevo liderazgo para moldear la organización era el mejor enfoque para todos”, señaló el directivo en un comunicado.

Por su parte, Donovan afirmó que su decisión responde a un proceso de reflexión conjunto sobre el futuro del equipo.

“Creo que es lo mejor para los Bulls permitir que el nuevo líder forme el cuerpo técnico como considere conveniente”, indicó.

Balance de su gestión

Donovan llegó a Chicago en septiembre de 2020 como una de las principales opciones disponibles en el mercado. Durante su etapa, los Bulls solo lograron una clasificación a playoffs, en la temporada 2021-22, cuando fueron eliminados en la primera ronda.

En los años siguientes, el equipo no consiguió avanzar más allá del torneo de play-in, reflejando las dificultades para consolidar un proyecto competitivo en la Conferencia Este.

A pesar de haber firmado una extensión de contrato recientemente, la reestructuración de la franquicia marcó el rumbo de su salida.

Reconocimiento de la franquicia

El propietario del equipo, Jerry Reinsdorf, destacó la labor del entrenador, subrayando su profesionalismo y compromiso con la organización.

La renuncia de Donovan abre la puerta para que la nueva dirigencia de los Bulls redefina el proyecto deportivo, en busca de reconstruir una plantilla que en los últimos años no logró consolidarse como contendiente en la NBA.

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