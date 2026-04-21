Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T105704_422_86e29c16af
Deportes

Entrenador Billy Donovan renuncia como técnico de los Bulls

El entrenador Billy Donovan deja Chicago tras seis temporadas, en medio de cambios en la directiva y reestructura del equipo.

  • 21
  • Abril
    2026

El entrenador Billy Donovan renunció a su cargo al frente de los Chicago Bulls después de seis temporadas, en una decisión acordada con la franquicia ante los recientes cambios en la estructura directiva.

La salida del técnico, de 60 años, se produce luego de que el equipo despidiera al vicepresidente de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas, y al gerente general, Marc Eversley, en la recta final de la temporada.

Decisión ligada a nueva dirigencia

El presidente y director ejecutivo del equipo, Michael Reinsdorf, explicó que aunque la organización quería mantener a Donovan en el cargo, ambas partes coincidieron en que lo mejor era permitir que el nuevo responsable de operaciones deportivas elija a su propio cuerpo técnico.

“Dar libertad al nuevo liderazgo para moldear la organización era el mejor enfoque para todos”, señaló el directivo en un comunicado.

EH UNA FOTO - 2026-04-21T105713.651.jpg

Por su parte, Donovan afirmó que su decisión responde a un proceso de reflexión conjunto sobre el futuro del equipo.

“Creo que es lo mejor para los Bulls permitir que el nuevo líder forme el cuerpo técnico como considere conveniente”, indicó.

Balance de su gestión

Donovan llegó a Chicago en septiembre de 2020 como una de las principales opciones disponibles en el mercado. Durante su etapa, los Bulls solo lograron una clasificación a playoffs, en la temporada 2021-22, cuando fueron eliminados en la primera ronda.

En los años siguientes, el equipo no consiguió avanzar más allá del torneo de play-in, reflejando las dificultades para consolidar un proyecto competitivo en la Conferencia Este.

AP26111532457970.jpg

A pesar de haber firmado una extensión de contrato recientemente, la reestructuración de la franquicia marcó el rumbo de su salida.
Reconocimiento de la franquicia

El propietario del equipo, Jerry Reinsdorf, destacó la labor del entrenador, subrayando su profesionalismo y compromiso con la organización.

La renuncia de Donovan abre la puerta para que la nueva dirigencia de los Bulls redefina el proyecto deportivo, en busca de reconstruir una plantilla que en los últimos años no logró consolidarse como contendiente en la NBA.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ariadna_Montiel_40c26c7f2d
Perfilan relevo en la dirigencia nacional de Morena
Whats_App_Image_2026_04_21_at_7_26_58_PM_1_ce682a7aee
Desalojan a Menera de Simas en PN y lo suspenden del cargo
abanderan_coahuila_seleccion_olimpiada1_9d724f02e4
Abanderan delegación de Coahuila previo a Olimpiada Nacional
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_92637a8d36
¿Será niño o niña? Espera Mariana Rodríguez a su tercer hijo
escena_mimai_vice_85_actores_e835084403
Austin Butler y Michael B. Jordan protagonizarán ‘Miami Vice ’85’
f99ff18f_3d89_47d0_aa95_27b9786ece18_161339afe8
Pide Congreso frenar alza de peaje en autopista
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×