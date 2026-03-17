Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
5faf9d055df8f175bf2643a565c24ab143500738w_9e38190227
Deportes

La FIFA descarta modificar el calendario anunciado en diciembre

La FIFA no modificará el calendario del Mundial, pese a la solicitud de la Federación de Fútbol de Irán para que su selección dispute sus partidos en México

  • 17
  • Marzo
    2026

La FIFA no tiene previsto modificar el calendario del Copa Mundial de la FIFA 2026, pese a la solicitud de la Federación de Fútbol de Irán para que su selección dispute sus partidos en México.

Fuentes del organismo internacional señalaron que mantienen comunicación constante con todas las federaciones participantes, incluida la iraní, pero subrayaron que esperan que los equipos compitan conforme al calendario anunciado en diciembre pasado.

Irán busca alternativa en México

La petición surge en medio de tensiones logísticas con Estados Unidos, uno de los países sede del torneo junto a México y Canadá.

De acuerdo con la embajada iraní en territorio mexicano, la federación de ese país analiza trasladar sus partidos del Grupo G a suelo mexicano, ante la supuesta falta de cooperación estadounidense en la emisión de visas y apoyo logístico.

El embajador iraní en México, Abolfazl Psedniddeh, afirmó que su gobierno considera a México como la mejor opción para disputar los encuentros, destacando la relación con el pueblo mexicano y la disposición para participar en el torneo.

Lee aquí la nota completa: Irán propone disputar sus partidos del mundial 2026 en México

En medio de la controversia, el presidente Donald Trump aseguró recientemente que la selección iraní es “bienvenida” a competir en territorio estadounidense, aunque sugirió que evalúe su participación por razones de seguridad.

Calendario sin cambios

Pese a estas posturas, la FIFA reiteró que no contempla ajustes al calendario. La selección de Irán, conocida como “Melli”, tiene programado su debut el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Inglewood, California.

Posteriormente, enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma sede, y cerrará la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle, como parte de la actividad del Grupo G.

La situación se mantiene en evaluación por parte de las autoridades iraníes, mientras la FIFA insiste en respetar la planificación original del torneo, en un contexto donde factores políticos y logísticos comienzan a influir en la organización del Mundial 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_18_at_5_46_25_PM_460206875b
Admite Fiscalía que NL está en el Top 10 de impunidad en el país
detenida_maracucha_7f58a0f152
Capturan a “La Maracucha”, presunta integrante del Tren de Aragua
EH_UNA_FOTO_2026_03_18_T160359_259_5f9c7903ae
Irán urge a alejarse de refinerías por posibles ataques
publicidad

Últimas Noticias

violencia_contra_mujer_d583770ac0
Impulsa Coahuila apoyo a mujeres víctimas de violencia
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_96a582fc4f
Tamaulipas cubrirá pagos pendientes a personal de Cruz Roja
Whats_App_Image_2026_03_18_at_5_45_34_PM_2fbf508541
Tamaulipas da 95% de contratos de obra pública a empresas locales
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
PROTECCION_CIVIL_ac46872a94
Reporta PC saldo blanco tras fuertes vientos en Nuevo León
H_Dncx_Fyag_AAWHJL_5b4683cd55
Confirma Pemex cinco muertos tras incendio en Dos Bocas
publicidad
×