La FIFA descarta modificar el calendario anunciado en diciembre

La FIFA no tiene previsto modificar el calendario del Copa Mundial de la FIFA 2026, pese a la solicitud de la Federación de Fútbol de Irán para que su selección dispute sus partidos en México.

Fuentes del organismo internacional señalaron que mantienen comunicación constante con todas las federaciones participantes, incluida la iraní, pero subrayaron que esperan que los equipos compitan conforme al calendario anunciado en diciembre pasado.

Irán busca alternativa en México

La petición surge en medio de tensiones logísticas con Estados Unidos, uno de los países sede del torneo junto a México y Canadá.

De acuerdo con la embajada iraní en territorio mexicano, la federación de ese país analiza trasladar sus partidos del Grupo G a suelo mexicano, ante la supuesta falta de cooperación estadounidense en la emisión de visas y apoyo logístico.

El embajador iraní en México, Abolfazl Psedniddeh, afirmó que su gobierno considera a México como la mejor opción para disputar los encuentros, destacando la relación con el pueblo mexicano y la disposición para participar en el torneo.

Lee aquí la nota completa: Irán propone disputar sus partidos del mundial 2026 en México

En medio de la controversia, el presidente Donald Trump aseguró recientemente que la selección iraní es “bienvenida” a competir en territorio estadounidense, aunque sugirió que evalúe su participación por razones de seguridad.

Calendario sin cambios

Pese a estas posturas, la FIFA reiteró que no contempla ajustes al calendario. La selección de Irán, conocida como “Melli”, tiene programado su debut el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Inglewood, California.

Posteriormente, enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma sede, y cerrará la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle, como parte de la actividad del Grupo G.

La situación se mantiene en evaluación por parte de las autoridades iraníes, mientras la FIFA insiste en respetar la planificación original del torneo, en un contexto donde factores políticos y logísticos comienzan a influir en la organización del Mundial 2026.

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