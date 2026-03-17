Petróleo de Texas sube 2.9%, hasta $96.21 dólares por barril

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este martes 2.90% hasta los $96.21 dólares por barril, ante la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz y el rechazo de varios aliados clave de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

De acuerdo con los contratos del crudo para el mes de abril, se sumaron $2.71 dólares al cierre anterior.

El mercado del petróleo sigue pendiente de la evolución de la situación en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán y por donde pasa 20% del crudo mundial y buena parte del gas natural.

El ayatolá Mojtaba Jameneí ordenó mantener cerrado el paso, después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a los barcos que lo cruzaran, para "presionar al enemigo".

En las últimas horas, los ataques contra yacimientos petrolíferos en Irak y Emiratos Árabes Unidos han agravado las preocupaciones sobre el abastecimiento de crudo.

De acuerdo con el responsable de estrategia de materias primas de ING, Warren Patterson, el bloqueo del paso petrólero

"La magnitud de la interrupción del suministro de petróleo dificulta que el mercado encuentre una solución adecuada".

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