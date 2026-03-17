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Tenista Renata Zarazúa se acerca al cuadro principal en Miami

La tenista mexicana Renata Zarazúa remonta en la qualy y queda a un triunfo de entrar al main draw del WTA 1000, en su camino dentro del Abierto de Miami

  • 17
  • Marzo
    2026

La tenista mexicana Renata Zarazúa dio un paso firme en su camino dentro del Abierto de Miami, al superar su primer compromiso en la ronda de clasificación y colocarse a una victoria de ingresar al cuadro principal del torneo.

En actividad disputada en la cancha 2 del complejo Hard Rock, en Florida, Zarazúa, actual número 90 del ranking mundial, se impuso en tres sets a la italiana Martina Trevisan con parciales de 4-6, 6-3 y 6-3.

Remontada con carácter

La jugadora de 28 años tuvo que sobreponerse a un inicio adverso, luego de ceder el primer set, pero logró ajustar su juego y dominar los siguientes dos parciales para sellar una victoria que le otorga confianza en un año complicado.

Con este triunfo, la mexicana no solo avanzó en la qualy del torneo categoría 1000 de la WTA, sino que también rompió una racha negativa ante Trevisan, quien llegaba con ventaja de 4-0 en enfrentamientos directos.

Zarazúa atraviesa una campaña irregular en 2026, con marca de seis victorias y ocho derrotas, por lo que este resultado representa un impulso importante en su rendimiento competitivo.

El Abierto de Miami no es territorio desconocido para la mexicana. En 2021 logró avanzar desde la fase de clasificación hasta la segunda ronda, mientras que en la edición anterior ingresó de forma directa al cuadro principal, aunque fue eliminada en su debut.

Renata Zarazúa disputará este miércoles su pase al cuadro principal cuando enfrente a la bielorrusa Aliaksandra Sasnóvich, en un duelo clave para sus aspiraciones dentro del certamen.


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