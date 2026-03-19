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Internacional

Trump pide a Israel no atacar las centrales energéticas iraníes

Debido al impacto en los precios globales de la energía, Trump pidió a Israel no volver a realizar ataques contra la infraestructura energética de Irán

  • 19
  • Marzo
    2026

El ataque de Israel a la infraestructura energética de Irán no fue del agrado de Donald Trump.

Y es que a un día de haber asegurado que Estados Unidos no tenía idea de los planes de Israel, el presidente estadounidense pidió a Israel evitar nuevos ataques contra la infraestructura energética iraní, en medio de la escalada que ha sacudido los mercados globales.

Esta advertencia surge después de que Israel bombardeara el yacimiento de gas South Pars, uno de los más importantes de Irán.

Esta acción detonó represalias iraníes contra instalaciones clave en la región, incluyendo la ciudad industrial de Ras Laffan en Qatar, afectando el suministro de gas natural licuado.

Y es que, tanto el ataque de Israel como la respuesta de Irán, impactaron en el precio global de la energía.

En este sentido, Trump declaró a periodistas que habló directamente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para frenar este tipo de ataques.

“Le dije: “No hagas eso”, y no lo hará”, declaró desde el Despacho Oval.

El conflicto en Medio Oriente se intensificó desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán tras el fracaso de las negociaciones sobre su programa nuclear, lo que ha dejado miles de muertos y una expansión del conflicto hacia países vecinos.

Pese a evaluar un posible refuerzo militar en la región, Trump descartó por ahora el envío de tropas terrestres, mientras continúan los bombardeos y el intercambio de misiles entre Irán e Israel.


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