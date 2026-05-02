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Deportes

Tigres arranca la Liguilla enfrentando a Chivas en el 'Volcán'

Los felinos deberán aprovechar la localía y la gran cantidad de bajas que tendrá el Guadalajara, que posiblemente salga a defenderse

  • 02
  • Mayo
    2026

En el inicio de la fase de Cuartos de Final del torneo de Clausura 2026, esta tarde en el Estadio Universitario se enfrentan Tigres y Chivas; el duelo se desarrollará en punto de las 19:00 horas. Y usted, amable lector, lo podrá disfrutar a través de las pantallas de Azteca 7 en vivo y a todo color.

Ambas escuadras llegan con la etiqueta de invicto a esta batalla deportiva, los de Guido Hernán Pizarro Demestri arriban a esta confrontación con dos victorias y dos empates; mientras que los de Gabriel Alejandro Milito lo hacen con un triunfo y dos igualadas de 0-0.

También, para este duelo jugarán en el Estadio Universitario tanto los de la UANL como el ‘Rebaño Sagrado’ con su indumentaria característica; los regios en amarillo total y los tapatíos a rayas en rojo con blanco.

Para este partido, quien se encargará de impartir justicia será el nayarita Vicente Jassiel Reynoso Arce, quien fungirá como Juez Central en esta contienda.

UNAS CHIVAS QUE LLEGAN DIEZMADAS

El Guadalajara presentará las bajas de José Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González por convocatoria a la Selección Mexicana; por lesión, Daniel Aguirre; aunado a que está en duda la participación del delantero Hugo Camberos. Pero la experiencia de su timonel Gabriel Milito sacará a los de Verde Valle de esta situación que define la llave clasificatoria.

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Cabe señalar que, el pasado sábado 11 de abril de 2026, los de la ‘U’ vencieron 4-1 al ‘Campeonísimo’ con cuadro completo, en duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026.

Las anotaciones de los de amarillo total corrieron a cargo de Juan Brunneta por partida doble; también se hicieron presentes en el marcador con sencillo Rodrigo Aguirre y Ángel Correa. Los rojiblancos tuvieron en Daniel Aguirre el de la honra.

BATALLAS ENTRE LOS DE LA SULTANA DEL NORTE Y LOS DE LA PERLA DE OCCIDENTE

La historia marca que son 66 las batallas oficiales que han sostenido los universitarios en contra del ‘Rebaño Sagrado’ en torneos cortos, contabilizando únicamente los duelos de Liga y Liguilla.

Los de Guido Pizarro han cargado con la victoria en 24 de sus enfrentamientos y en 23 más igualaron en el marcador, perdiendo ante su rival en turno en 19 ocasiones; enviaron el esférico a besar las redes enemigas 86 veces y les propinaron 79 pepinillos.

Los 86 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac 14 veces; en otras tres ocasiones fueron Anselmo Vendrechovski, Claudio Núñez, Francisco Fonseca, Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez quienes levantaron al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados; destacando además las dos anotaciones realizadas entre otros por Andrés Silvera, Guido Pizarro y Juan Pablo Vigón.


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