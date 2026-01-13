Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_andre_agassi_258d68fd54
Deportes

La leyenda del tenis, Andre Agassi, tendrá una serie documental

La docuserie estará dirigido por el ganador de un Emmy, Chris Smith, y será producido por Smith's Library Films. Aún se desconoce la fecha de estreno

  • 13
  • Enero
    2026

Uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos, el estadounidense Andre Agassi, volverá a ser protagonista, pero esta vez en una serie documental producida por Apple TV.

"16 años después de la publicación de su celebrada autobiografía 'Open: Memories', considerada como uno de los libros deportivos más importantes de la literatura estadounidense, Apple TV ha anunciado que estrenará una serie documental de varios episodios sobre la increíble vida de Andre Agassi", informó este martes la plataforma.

De acuerdo con la plataforma de streaming, la serie "narrará la emocionante, compleja e inspiradora historia del icono del tenis".

Dicho proyecto estará dirigido por el ganador de un Emmy, Chris Smith, y será producido por Smith's Library Films.

La docuserie también contará con la producción ejecutiva de Stacy Smith y Justin Gimelstob.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno del proyecto, en el cual se espera que se narren detalles sobre la infancia de Agassi con su padre Mike, quien lo impulsó con fuerza desde pequeño, antes de ser enviado a la Academia de Tenis de Nick Bollettieri en Florida a los 13 años.

Agassi es considerado como uno de los tenistas más icónicos de la década de los noventa, alcanzando el TOP 1 del ránking en 1995.

Durante su carrera ganó 8 títulos de Grand Slam: Abierto de Australia (1995, 2000, 2001, 2003), Roland Garros (1999), US Open (1994, 1999) y Wimbledon (1992).


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_marruecos_60ea96aa49
Marruecos elimina a Nigeria y avanza a la final de la Copa África
EH_CONTEXTO_fa20ce25b4
Emiten orden de arresto contra el boxeador Gervonta Davis
7fcc34658920e7a67812d67a603d831daabc5c33_d71f16e23d
Tiene Arbeloa un debut amargo tras car 3-2 ante el Albacete
publicidad

Últimas Noticias

miguel_floress_e42abcc6fc
Avanzamos a la movilidad que siempre debimos tener: Miguel Flores
nl_monterrey_saltillo_5bd8125349
Sella Monterrey alianza con Saltillo rumbo al Mundial 2026
1000140107_4eab2d4193
García equipa sus patrullas con sistema de vigilancia inteligente
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×