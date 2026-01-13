La leyenda del tenis, Andre Agassi, tendrá una serie documental

Uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos, el estadounidense Andre Agassi, volverá a ser protagonista, pero esta vez en una serie documental producida por Apple TV.

"16 años después de la publicación de su celebrada autobiografía 'Open: Memories', considerada como uno de los libros deportivos más importantes de la literatura estadounidense, Apple TV ha anunciado que estrenará una serie documental de varios episodios sobre la increíble vida de Andre Agassi", informó este martes la plataforma.

De acuerdo con la plataforma de streaming, la serie "narrará la emocionante, compleja e inspiradora historia del icono del tenis".

Dicho proyecto estará dirigido por el ganador de un Emmy, Chris Smith, y será producido por Smith's Library Films.

La docuserie también contará con la producción ejecutiva de Stacy Smith y Justin Gimelstob.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno del proyecto, en el cual se espera que se narren detalles sobre la infancia de Agassi con su padre Mike, quien lo impulsó con fuerza desde pequeño, antes de ser enviado a la Academia de Tenis de Nick Bollettieri en Florida a los 13 años.

Agassi es considerado como uno de los tenistas más icónicos de la década de los noventa, alcanzando el TOP 1 del ránking en 1995.

Durante su carrera ganó 8 títulos de Grand Slam: Abierto de Australia (1995, 2000, 2001, 2003), Roland Garros (1999), US Open (1994, 1999) y Wimbledon (1992).

