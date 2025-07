La MLS vence a Liga MX en el concurso de habilidades del All-Star

Las estrellas de la MLS se impusieron este martes a las de la Liga MX en el concurso de habilidades del All-Star de la MLS, que se celebra en Austin, Texas.

Este miércoles se disputará el partido entre los mejores de las dos ligas, pero este martes las figuras de la MLS y la Liga MX se vieron las caras en varios concursos que midieron su precisión con el balón.

El héroe del combinado de la MLS fue el portero Yohei Takaoka (Vancouver Whitecaps), quien se lució con un lejano tiro al larguero que le dio el triunfo a los de Estados Unidos y Canadá en la prueba final.

YOHEI TAKOAKA FOR THE MLS WIN! 😱#MLSAllStar Crossbar Challenge pres. by @Gillette. pic.twitter.com/HGH7G56Xj1