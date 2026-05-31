Marco Bezzecchi suma cuarta victoria de MotoGP en Italia

El italiano esperó el momento propicio para superar a su compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia para escaparse y conseguir el triunfo

El italiano Marco Bezzecchi sumó este domingo su cuarta victoria en MotoGP, luego de quedar en el primer puesto en el circuito de Mugello del Gran Premio de Italia.

Bezzecchi esperó el momento propicio para superar a su compatriota Francesco "Pecco" Bagnaia para escaparse en solitario camino de un cuarto triunfo de la temporada que lo hace más líder de la categoría.

Este circuito es conocido por las perfectas subidas y bajadas naturales del terreno a lo largo de sus 1.141 kilómetros de longitud. Cuenta con un total de 15, distribuidas en nueve a la derecha y seis a la izquierda.

Marc Márquez termina en séptimo puesto tras oportuno regreso

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez, terminó en el séptimo puesto. No obstante, vio cómo su compañero de equipo Jorge Martín se le colaba en las dos curvas enlazadas del principio del trazado toscano, mientras que el español Raúl Fernández se colaba en la curva de San Donato.

Sin embargo, un error de Fernández fue perfectamente aprovechado por Marc Márquez, que se puso tras ellos, al igual que su compañero de equipo, 'Pecco' Bagnaia, que antes de concluir la primera vuelta pasó de la sexta a la tercera posición para delirio de los italianos.

Más atrás, Acosta marcó el ritmo del grupo perseguidor, en el que además de Marc Márquez, que intentó recuperar la posición, también había llegado el japonés Ai Ogura, tras superar a Fabio di Giannantonio y a un Fermín Aldeguer que perdía poco a poco el contacto con ellos.

Acosta no se pudo mantener al comando de ese grupo, en el que no pudo evitar que le superasen tanto Ai Ogura como Fabio di Giannantonio, con Marc Márquez tras ellos.