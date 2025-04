Lance Lynn anuncia su retiro del béisbol tras 13 años en MLB

El lanzador Lance Lynn, campeón de la Serie Mundial y dos veces elegido al Juego de Estrellas, se retira de las Grandes Ligas.

Lynn anunció su decisión mediante el podcast "Dymin in the Rough".

Lance Lynn has announced his retirement after 13 seasons, two All-Star selections, and a 2011 #WorldSeries championship. pic.twitter.com/9SVunfFoPf