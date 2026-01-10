Podcast
Nuevo León

David de la Peña entrega pavimentación en San Pedro, Santiago

Con recursos del predial, el municipio de Santiago inauguró la pavimentación de la calle Guadalupe Tamez, mejorando movilidad y plusvalía en San Pedro

Gracias al pago oportuno del impuesto predial por parte de las y los habitantes de Santiago, el Gobierno Municipal continúa con la transformación de la infraestructura vial en el municipio.

Como parte de estas acciones, el presidente municipal, David de la Peña Marroquín, entregó la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Guadalupe Tamez, ubicada en la comunidad de San Pedro.

Durante el acto inaugural, el alcalde destacó que este tipo de proyectos generan beneficios permanentes para las familias, al mejorar la movilidad, el entorno urbano y la plusvalía de las viviendas.

“Muy contentos de arrancar el año inaugurando obras. En pocos municipios se ve lo que hoy estamos logrando en Santiago, donde todos los días estamos invirtiendo para mejorar la infraestructura de nuestros ciudadanos”, señaló De la Peña Marroquín.

Detalles de la obra

La intervención incluyó la construcción de 573 metros lineales de pavimento de concreto hidráulico, además de 194 metros lineales de guarniciones, la renivelación de un pozo de visita, dos registros de agua y 11 descargas domiciliarias, lo que permitirá una vialidad más segura y funcional para peatones y automovilistas.

En representación de los vecinos beneficiados, Juan Tamez, habitante de la comunidad, agradeció a la administración municipal por concretar una obra que había sido solicitada durante años.

“Agradecemos a la administración de Santiago y al alcalde David de la Peña por esta gran obra de pavimentación, que después de tantos años de espera hoy ya es una realidad”, expresó.


