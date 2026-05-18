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Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 millas

El piloto regio estuvo involucrado en un accidente múltiple durante la séptima sesión de prácticas, asegurando después que se encuentra bien

  • 18
  • Mayo
    2026

El piloto regiomontano Patricio “Pato” O’Ward estuvo involucrado este lunes en un accidente múltiple durante la séptima sesión de prácticas de las 500 Millas de Indianápolis, celebrada en el Indianapolis Motor Speedway.

El incidente ocurrió luego de que el estadounidense Alexander Rossi perdiera el control de su monoplaza en la curva 2 del circuito, provocando un fuerte impacto contra el muro y desencadenando un choque en cadena.

O’Ward no pudo evitar el impacto

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, O’Ward circulaba detrás de Rossi cuando atravesó la estela de humo generada tras el accidente inicial.

La poca visibilidad y la velocidad del circuito provocaron que el piloto mexicano derrapara y terminara impactando su monoplaza de Arrow McLaren contra el auto de Rossi.

El francés Romain Grosjean, quien venía detrás de ambos pilotos, también terminó involucrado en el accidente múltiple.

Pato O’Ward aseguró encontrarse bien

Tras el choque, personal médico de la IndyCar atendió a O’Ward, quien posteriormente confirmó que no sufrió lesiones.

“Estoy bien. Solo me siento mal por mi coche. Simplemente, mal lugar, mal momento. Me involucré ahí y estos autos no frenan muy bien a esas velocidades, así que me alegro de que Alex esté bien. Romain también. Pero sí, es una lástima, mal lugar, mal momento”, declaró el piloto regiomontano.

Las autoridades de la IndyCar levantaron bandera roja tras el accidente y cancelaron oficialmente la sesión apenas 34 minutos después de haber iniciado.

Prácticas rumbo a la clasificación

La sesión de este lunes representaba la penúltima práctica antes de la clasificación oficial para las 500 Millas de Indianápolis, una de las competencias más importantes del automovilismo mundial.

Hasta el momento, los equipos trabajan en la evaluación de daños y en la preparación de los monoplazas de cara a las siguientes actividades en pista.


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