Leagues Cup 2026 tendría partidos en México, según informes

Después de tres años disputándose exclusivamente en Estados Unidos, la Leagues Cup 2026 perfila partidos también en territorio mexicano.

Dicha modificación buscaría equilibrar la balanza en un torneo que, hasta ahora, ha favorecido logísticamente a los clubes de la MLS.

De acuerdo con información difundida por un medio de comunicación deportivo, fuentes cercanas a la organización confirmaron que la cuarta edición del certamen binacional contempla encuentros tanto en México como en la Unión Americana.

Reclamos por desventaja logística

Desde que el torneo adquirió carácter oficial en 2023, los equipos de la Liga MX han tenido que disputar todos sus compromisos como visitantes, recorriendo distintas ciudades estadounidenses en lapsos cortos.

Futbolistas y entrenadores mexicanos han señalado de forma reiterada el desgaste físico y la desventaja competitiva que implica viajar constantemente, mientras que los clubes de la MLS juegan en casa.

El posible ajuste en las sedes respondería, en buena medida, a esas inconformidades.

Dominio absoluto de la MLS

Los números respaldan el reclamo. En tres ediciones, ningún club mexicano ha alcanzado la Final. Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders se coronaron campeones en torneos celebrados íntegramente en Estados Unidos.

Formato y calendario definidos

La Leagues Cup 2026 comenzará el 4 de agosto y contará con la participación de los 18 equipos de la Liga MX y 18 clubes clasificados de la MLS.

La primera fase incluirá 54 partidos, todos con cruces directos entre equipos de ambas ligas. Cada club disputará tres encuentros en esta etapa con el objetivo de avanzar a las rondas de eliminación directa.

Los cuatro mejores equipos de cada liga serán colocados en una llave fija rumbo a los Cuartos de Final, instancia en la que arrancan los duelos a partido único, siempre con enfrentamientos MLS vs Liga MX.

La Final está programada para el 6 de septiembre. El campeón y los tres primeros lugares obtendrán boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Por ahora, no se ha detallado qué partidos se jugarían en México ni si todos los clubes nacionales tendrían la posibilidad de ser locales.

