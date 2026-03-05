Endurecen medición del aire; reportes marcarían más contaminación

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, advirtió que en las próximas semanas las estaciones de monitoreo ambiental de la zona metropolitana de Monterrey podrían reflejar un aumento en los niveles de contaminación debido a la próxima actualización de los niveles máximos permisibles de contaminantes establecidos en la NOM-043-SEMARNAT-1993, norma que no ha sido modificada desde hace más de 30 años.

Actualización de norma ambiental cambiará forma de medir contaminación

El funcionario explicó que el cambio no necesariamente significará que exista más contaminación en la metrópoli, sino que los parámetros para medirla serán más estrictos que los actuales.

“Sí efectivamente, ahora son mucho más estrictos y eso pudiese ver que hay más contaminación y no es correcto porque el promedio de concentración respecto a lo que vamos hoy, el cierre de 2025, la concentración promedio ha ido a la baja”.

Raúl Lozano detalló que la actualización de la norma responde a lineamientos federales publicados en 2024, mediante los cuales se establecieron criterios más estrictos para medir y comunicar la calidad del aire y los riesgos a la salud en México.

Norma ambiental llevaba más de tres décadas sin actualizarse

“Tiene más de 35 años de obsoleta y cuando tú ajusta una norma de calidad del aire hacía la baja pues tienes que también modificar la otra porque si no solamente estamos apretando los días sobre la norma, a los límites de concentración promedio y dejamos sin tocar las emisiones”.

El secretario explicó que la actualización busca alinear los límites de concentración de contaminantes con los estándares actuales para evaluar la calidad del aire.

Calibrarán estaciones de monitoreo ambiental en Monterrey

Para aplicar la actualización será necesario calibrar los equipos instalados en las estaciones de monitoreo ambiental de la zona metropolitana de Monterrey.

Actualmente existen 15 estaciones de monitoreo, cuyos sistemas deberán ajustarse a los nuevos criterios de medición.

De acuerdo con el funcionario, los equipos están siendo instalados y calibrados conforme a las necesidades específicas de Monterrey, con el objetivo de adaptar las mediciones a los nuevos parámetros establecidos por la norma.

Indicadores muestran tendencia a la baja en contaminantes

A pesar del cambio en los parámetros, Raúl Lozano aseguró que los indicadores recientes muestran una tendencia a la baja en la concentración de contaminantes.

No obstante, advirtió que una vez que se aplique el nuevo índice de medición, los reportes podrían mostrar cifras aparentemente más altas debido a los nuevos criterios.

“Aun con eso, en enero y febrero la concentración de contaminantes en la metrópoli sigue a la baja, pero ahora con la actualización del índice se pudiese ver reflejado que puede estar aumentando”.

