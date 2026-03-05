Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Niega Pedro Arce haber protegido a Karina Barrón en denuncia

El funcionario detalló que el proceso no prosperó debido a que la persona que presentó la denuncia no acudió a los exámenes médicos y psicológicos

  • 05
  • Marzo
    2026

El vicefiscal jurídico Pedro Arce Jardón rechazó que durante su gestión al frente de la fiscalía de Nuevo León se haya brindado algún tipo de protección a la exdiputada Karina Barrón, al tiempo que defendió que la institución actuó conforme a derecho en la denuncia presentada contra el hoy senador Waldo Fernández.

Defiende actuación de la Fiscalía

Durante una entrevista, el funcionario aseguró que la carpeta de investigación se integró con apego a la ley.

“Siempre la actuación en esta carpeta como en todas, y más cuando un servidor estuvo como encargado del despacho, fue apegada a derecho, a los principios de honestidad, de sigilo y de respeto a los derechos, tanto de las víctimas como de los denunciados”, afirmó.

Niega protección a Karina Barrón

Arce Jardón también negó que existiera algún tipo de intervención para favorecer a la secretaria del municipio de Monterrey.

“Ninguno”, respondió al ser cuestionado sobre si durante su gestión se protegió a Karina Barrón.

Denuncia se recibió mediante Fiscalía Virtual

De acuerdo con el vicefiscal, la denuncia que originó la investigación fue presentada a través de la plataforma de la Fiscalía Virtual y se inició el procedimiento correspondiente.

“Nosotros recibimos como se reciben diarios 400, 500, 600 denuncias por diversos delitos, se recibió a través de la fiscalía virtual y en ese sentido se inició la integración de la denuncia”, explicó.

Investigación no avanzó por falta de comparecencia

El funcionario detalló que el proceso no prosperó debido a que la persona que presentó la denuncia no acudió a los exámenes médicos y psicológicos requeridos para continuar con la investigación.

“Se le citó en varias ocasiones a la supuesta víctima. En ningún momento acudió a los citatorios y es cuando el Ministerio Público determina dictar el no ejercicio de la acción penal”, indicó.

Niega afectaciones al senador y su familia

Asimismo, rechazó que durante la integración de la carpeta se haya realizado alguna acción que afectara al ahora senador o a su familia.

“En ningún momento se registró o se realizó algún acto de investigación que invadiera o molestara al ahora senador o a su familia”, sostuvo.

Descarta influencia política en la Fiscalía

Arce Jardón también negó que actores políticos hayan tenido influencia en la fiscalía durante el periodo en que él se desempeñó como encargado del despacho.

“Yo te puedo asegurar que un servidor durante el tiempo que estuve como encargado siempre actué apegado a derecho, respetando los derechos de todas las personas víctimas de un delito”, dijo.

Dispuesto a colaborar con autoridades

Sobre las acusaciones que han surgido en torno al caso, el vicefiscal señaló que, hasta el momento, no ha sido citado por autoridades federales, aunque reiteró su disposición a colaborar.

“Yo no he sido citado para nada, pero siempre dispuesto a aclarar las cosas y a colaborar”, expresó.

Finalmente, el funcionario sostuvo que mantiene la tranquilidad respecto a su actuación dentro del servicio público.


