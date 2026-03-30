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Las Vegas volverá a ser la sede del Super Bowl en 2029

Tras una junta de propietarios de los equipos de la NFL, se decidió que el Allegiant Stadium será la sede del Super Bowl LXIII en 2029

  • 30
  • Marzo
    2026

Las Vegas albergarán por segunda ocasión en su historia un Super Bowl.

Este lunes se decidió, tras una junta de los propietarios de los equipos de la NFL, que el Allegiant Stadium será la sede del Super Bowl LXIII en 2029.

El último y único Super Bowl disputado en el estadio de los Raiders fue la victoria de Kansas City sobre San Francisco 25-22 en tiempo extra en febrero de 2024.

En este sentido, el comisionado de la liga, Roger Goodell, dio prácticamente su visto bueno a esa posibilidad después del primer Super Bowl en una ciudad que la NFL evitó por preocupaciones sobre apuestas deportivas legalizadas.

“Estamos entusiasmados de llevar el Super Bowl de vuelta a Las Vegas y ofrecerles a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los mejores destinos deportivos y de entretenimiento de Estados Unidos”, afirmó Goodell en un comunicado.

El Super Bowl LVIII demostró la magnitud, la energía y la hospitalidad que la ciudad aporta a los eventos globales, y esperamos trabajar junto con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, los Raiders y la comunidad para ofrecer una experiencia aún mayor en esta ocasión.

El Super Bowl de la temporada 2026 se jugará en California por segundo año consecutivo, pero ahora será en el SoFi Stadium en Inglewood, la casa de Los Angeles Rams.

Dicho inmueble fue sede del gran juego de 2022, donde los Rams se impusieron 23-20 a Cincinnati.

Atlanta será la sede del partido de 2028.


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