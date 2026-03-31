Tiger Woods poseía hidrocodona durante choque automovilístico

Ojos inyectados en sangre y vidriosos, pupilas dilatadas y en posesión de pastillas de hidrocodona, así fue como encontraron al golfista Tiger Woods tras protagonizar un accidente automovilístico durante este fin de semana en Florida.

De acuerdo con la Oficina del Jefe de Policía del Condado de Martin, los movimientos de Woods eran lentos y letárgicos, y estaba sudando mientras hablaba con los agentes.

Cuando los agentes encontraron dos pastillas blancas en su bolsillo, que fueron identificadas como el opioide hidrocodona utilizado para tratar el dolor, el golfista aseguró que los había consumido horas antes del hecho.

Woods les dijo a los agentes que había estado mirando su teléfono y manipulando la radio antes de rozar la camioneta que iba delante, lo que provocó este accidente.

Ni Woods ni el otro conductor resultaron heridos. Sin embargo, su camioneta sufrió daños estimados en $5,000 dólares.

Autoridades mencionaron que recibió una prueba de alcoholemia que no mostró indicios de alcohol, pero se negó a una prueba de orina, por lo que fue arrestado y posteriormente liberado bajo fianza ocho horas después.

El agente de Woods, Mark Steinberg, no ha respondido a múltiples mensajes en busca de comentarios.

Woods, que ha estado involucrado en otros accidentes a lo largo de los años, está acusado de conducir bajo los efectos, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal.

Detienen a Tiger Woods por conducir bajo sospecha en Florida

El golfista Tiger Woods fue arrestado el viernes luego de verse involucrado en un accidente automovilístico en el que su vehículo terminó volcado tras impactarse contra otro automóvil, de acuerdo con autoridades locales.

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, informó que el deportista no sufrió lesiones de gravedad y logró salir por el lado del pasajero. Sin embargo, señaló que presentaba señales de deterioro y se sospecha que podría haber estado bajo los efectos de medicamentos al momento del incidente.

Aquí te presentamos la nota completa: Detienen a Tiger Woods por conducir bajo sospecha en Florida

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