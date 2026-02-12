Cooper Flagg se perderá el 'All Star' por lesión

El primer All-Star del novato Cooper Flagg tendrá que esperar.

Este miércoles, los Dallas Mavericks anunciaron que su reciente adición en el Draft de 2025 sufrió un esguince en la parte media de su pie izquierdo, por lo que no podrá participar en el All-Star, que se disputará este fin de semana, donde iba a participar en el torneo "Rising Stars".

La lesión se presentó durante el partido de este maretes en donde los Mavericks visitaron a los Suns para vencerlos 120-111.

En dicho juego, el "rookie" estuvo en la duela por más de 35 minutos y anotó 27 puntos.

Además, causará baja en el juego de este jueves frente a Los Angeles Lakers.

Flagg estaba convocado en el 'Team Melo' —capitaneado por Carmelo Anthony— junto a Stephon Castle y Dylan Harper de los San Antonio Spurs o Reed Sheppard de los Houston Rockets.

La edición de este año será la primera en la que la NBA organice el minitorneo "Rising Stars", que contará con cuatro equipos formados por novatos de primer y segundo año, así como por jugadores de la G League.

Flagg se ha erigido en pocos meses en el líder de los Mavericks, con un promedio de 20,4 puntos, 6,6 rebotes y 4,1 asistencias por partido, y actualmente parte como el favorito para llevarse el premio a "Novato del Año".

