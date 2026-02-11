Rayados elimina al Xelajú de Guatemala en la Concachampions

Rayados de Monterrey cumplió en casa y derrotó 2-0 a Xelajú en el Estadio BBVA, resultado con el que selló su clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras imponerse 3-1 en el marcador global. El conjunto albiazul mostró control del partido desde los primeros minutos y aprovechó su condición de local para manejar los tiempos de la eliminatoria, luego del empate 1-1 conseguido en el duelo de ida en Guatemala.

Los goles que definieron la eliminatoria

En los primeros 30 minutos del encuentro, Rayados controló la posesión y se adueñó del mediocampo, aunque sin generar opciones claras frente al arco de Xelajú, situación que provocó molestia en la tribuna, con reclamos hacia los futbolistas locales.

Al minuto 33, tras una jugada accidentada, el francés Anthony Martial asistió al canterano Iker Fimbres, quien definió de zurda para abrir el marcador 1-0.

Para la segunda mitad, el conjunto guatemalteco adelantó líneas en busca del empate, mientras que Monterrey apostó por el contragolpe. Al minuto 55, estuvo cerca de aumentar la ventaja con un disparo de Martial que se estrelló en el poste.

El equipo regiomontano mantuvo la presión ofensiva, aunque sin precisión en la definición, con intentos desviados de Martial y de los españoles Sergio Canales y Oliver Torres.

Finalmente, al minuto 83, Lucas Ocampos convirtió desde el punto penal y sentenció el triunfo para los regios.

La ida dejó la serie abierta

En el primer enfrentamiento disputado en Guatemala, Rayados rescató un empate 1-1 con un gol en tiempo añadido de Jesús “Tecatito” Corona, resultado que permitió regresar a Nuevo León con ventaja en el criterio anímico y la posibilidad de definir la llave en casa. Ese tanto fue determinante para que el equipo regiomontano manejara el partido de vuelta con mayor tranquilidad.

Monterrey espera rival en Octavos

Con el triunfo en el BBVA, Rayados aseguró su lugar en la siguiente fase del torneo continental y ahora aguardará rival en los Octavos de Final. El equipo regiomontano mantiene como objetivo competir por el título de la Concacaf Champions Cup 2026, torneo que otorga proyección internacional y la posibilidad de representar a la región en competiciones globales.

Ahora, con este triunfo del conjunto de la sultana del norte, esperarán a su rival de los octavos de final, en donde su próximo rival será el ganador de la llave entre Cruz Azul y Vancouver Whitecaps de la MLS.

