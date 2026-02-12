Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_lidera_lista_nacional_empleo_9183e6f75c
Nuevo León

Nuevo León lidera lista nacional de generación de empleos

Entre los sectores benficiados por este repunte de generación de empleos en la entidad, también se destaca construcción y servicios

  • 12
  • Febrero
    2026

Nuevo León se posicionó como primer lugar nacional en generación de empleo en los sectores de manufactura, construcción y servicios, según anunció la Secretaría del  Trabajo.

nl-lidera-lista-nacional-empleo.jpg

Según las cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el sector de servicios registró 6,474 empleos generados en enero. Mientras que en construcción se 6,539 nuevos empleos en el pasado mes.

En tanto, el sector manufacturero, Nuevo León ocupó el primer lugar con 6,051 empleos generados en este año.

“Sin duda, estos son resultados que reflejan la fortaleza y profundidad de nuestro aparato productivo”, comentó la secretaria de Economía, Betsabé Rocha.

Contabilizan más de 660,000 trabajadores afiliados

Nuevo León contabilizó un total de 661,466 trabajadores afiliados en manufactura, lo que superó a los 578,026 del Estado de México y los 520,954 de Jalisco.

“Que más de 661 mil personas trabajen en manufactura en nuestro estado confirma que aquí se concentra el corazón industrial de México”, expresó la titular de la depedencia.

nl-lidera-lista-nacional-empleo.jpg

Con estas cifras, Nuevo León se convierte en referente nacional en empleo formal dentro de los principales sectores productivos del país.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

modulo_vacunacion_sarampion_7c1fef2003
Madrugan regiomontanos para vacunarse contra el sarampión
dia_mundial_radio_jgp_15b8d4876d
Hoy es el Día Mundial de la Radio; así sobrevive a la era digital
photo_4922926196996115486_y_6f40a01593
Llama Andres Mijes a Congreso a blindar el Presupuesto 2026
publicidad

Últimas Noticias

rusia_ucrania_reunion_ginebra_b73c9188e2
Rusia y Ucrania retomarán diálogo en Ginebra la próxima semana
modulo_vacunacion_sarampion_7c1fef2003
Madrugan regiomontanos para vacunarse contra el sarampión
sandiwara_de_que_trata_michelle_yeoh_6a44e96966
De qué trata 'Sandiwara' nuevo corto de Sean Baker
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
HA_2_Pn_HS_Ws_A_Aid_L9_805e04e518
Tigres golea 4-1 al Forge FC y espera rival en la 'Conca'
publicidad
×