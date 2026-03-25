Lechuzas vs. Osas, la final de flag football de la UANL

Tras una vibrante semifinal, ahora las Lechuzas de Leyes tienen la mira puesta en lo que sería un histórico campeonato en el flag football de la Liga Intrauniversitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

En un duelo que se definió ayer martes en series extras, Leyes, de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC), superó 22-16 a las Elefantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPyA).

Las pupilas del coach Francisco “Puma” Estrada hicieron gala de su fortaleza mental en las series extras para llevarse el triunfo.

Laura Garza, Xiomara Gutiérrez y Grace Ruz anotaron por el equipo de las futuras abogadas.

Tras su victoria, las Lechuzas se medirán este jueves en la Final a las Osas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), a quienes derrotaron en la temporada regular.

Leyes no gana un campeonato en el grupo estelar de flag football desde el lejano 2007… y no juegan una final desde el 2019.

Ficha

Flag Football

Liga Intrauniversitaria

Temporada 2026

Playoffs

Semifinal

Lechuzas 22-16 Elefantas

La final

Lechuzas vs. Osas

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