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Prohíben confeti en estadios tras incendio en River-Boca

El gobierno de Buenos Aires prohibió el uso de confeti en estadios tras el incendio registrado durante el Superclásico en el Estadio Monumental

  • 22
  • Abril
    2026

El tradicional uso de confeti en los estadios de fútbol de Buenos Aires quedó prohibido de manera preventiva tras el incendio registrado el pasado domingo durante el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.

El fuego se originó en una de las tribunas del Estadio Monumental, en medio del recibimiento preparado por la afición local, lo que obligó a una rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

Fuego entre papelitos y fiesta en tribunas

El incidente ocurrió en la zona de la Centenario Alta, donde miles de papeles cubrían el piso mientras los equipos salían al campo.

Entre ese material se generó un foco de incendio que provocó momentos de tensión entre los asistentes.

Aficionados cercanos intentaron sofocar las llamas antes de que el personal del estadio actuara con extintores.

El fuego fue controlado en pocos minutos, evitando consecuencias mayores, aunque algunas butacas resultaron dañadas.

Tras lo ocurrido, el Comité de Seguridad Deportiva de Buenos Aires determinó prohibir el uso de papelitos en los estadios al considerar que representan un riesgo en contextos de alta concentración de público.

Las autoridades señalaron que, incluso con protocolos de seguridad previamente establecidos, el incidente evidenció el potencial de ignición de estos materiales durante espectáculos multitudinarios.

Tradición que nació en 1978

Cabe señalar que la práctica de arrojar confeti es una de las más emblemáticas del fútbol argentino y se remonta al Mundial de 1978, cuando se popularizó en los estadios del país y posteriormente fue replicada en otras partes del mundo.

En el caso del Superclásico, la afición de River había organizado un recibimiento masivo con miles de kilos de papel, banderas, globos, humo y un telón conmemorativo en honor a una figura histórica del club.

A pesar del incidente, el encuentro pudo desarrollarse con normalidad ante un estadio lleno. La intensidad en las tribunas se mantuvo y el ambiente continuó siendo festivo tras controlar el fuego.

En lo deportivo, Boca Juniors se impuso por 1-0 gracias a un gol de penal de Leandro Paredes, ampliando su ventaja histórica en el Superclásico.

 


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