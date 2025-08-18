Cerrar X
El_espanol_Pierre_Oriola_llega_como_nuevo_refuerzo_a_Fuerza_Regia_6f229b59ac
Deportes

El español Pierre Oriola llega como nuevo refuerzo a Fuerza Regia

El campeón español, Pierre Oriola de 32 años, llega a México como el nuevo refuerzo en Fuerza Regia para reforzar la posición de centro

  • 18
  • Agosto
    2025

Fuerza Regia de Nuevo León ha dado un golpe de autoridad en el mercado al anunciar la incorporación de Pierre Oriola, una de las figuras más destacadas del baloncesto español en la última década. 

Con un historial brillante que incluye títulos nacionales e internacionales, Oriola llega para aportar liderazgo, experiencia y calidad a la quinteta más ganadora del baloncesto mexicano.

El español Pierre Oriola llega como nuevo refuerzo a Fuerza Regia

Oriola inició su carrera profesional en el Club Bàsquet Manresa, debutando en la prestigiosa Liga ACB. Posteriormente, defendió los colores del Lleida, Peñas Huesca y Sevilla, hasta consolidarse como pieza clave del Valencia Basket, donde conquistó la Liga ACB en 2017, un logro histórico para el club taronja.

Ese campeonato lo catapultó al FC Barcelona, uno de los clubes más importantes de Europa, donde militó durante cinco temporadas y llegó a portar el gafete de capitán. Durante su paso por el conjunto blaugrana, sumó títulos de liga, Copas del Rey y protagonizó profundas campañas en la Euroliga.

Sin embargo, el punto más alto de su carrera llegó en 2019, cuando fue parte del legendario equipo de la Selección Española que se coronó campeón del mundo en el Mundial de China, devolviendo a España a la cima del baloncesto internacional.

Ahora, con más de una década de experiencia como profesional, Pierre Oriola se une a las filas de Fuerza Regia, trayendo consigo su carácter competitivo e inteligencia táctica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

frio_lluvia_nl_conagua_56700a3592
Afectan fuertes lluvias la zona norte de Nuevo León
Whats_App_Image_2025_08_18_at_10_55_31_PM_9a9da05514
Respalda Miguel Flores a nuevo comandante de séptima zona militar
EH_UNA_FOTO_7f5847d313
Prioriza PAN transporte escolar gratuito en su agenda legislativa
publicidad

Últimas Noticias

inter_walmart_fa6aa9a702
Walmart retira camarones por posible contaminación por radiación
deportes_victoria_rodriguez_69754c66c4
Fernanda Rodríguez cae en su debut en el Abierto Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_19_at_4_35_36_PM_2aa43eb91e
Ramos Arizpe trabaja en agilizar procesos catastrales
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
samuel_mundial_2026_e045d0de93
NL tendrá juego extra de repechaje rumbo al Mundial 2026: Samuel
publicidad
×