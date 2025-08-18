El español Pierre Oriola llega como nuevo refuerzo a Fuerza Regia

Fuerza Regia de Nuevo León ha dado un golpe de autoridad en el mercado al anunciar la incorporación de Pierre Oriola, una de las figuras más destacadas del baloncesto español en la última década.

Con un historial brillante que incluye títulos nacionales e internacionales, Oriola llega para aportar liderazgo, experiencia y calidad a la quinteta más ganadora del baloncesto mexicano.

Oriola inició su carrera profesional en el Club Bàsquet Manresa, debutando en la prestigiosa Liga ACB. Posteriormente, defendió los colores del Lleida, Peñas Huesca y Sevilla, hasta consolidarse como pieza clave del Valencia Basket, donde conquistó la Liga ACB en 2017, un logro histórico para el club taronja.

Ese campeonato lo catapultó al FC Barcelona, uno de los clubes más importantes de Europa, donde militó durante cinco temporadas y llegó a portar el gafete de capitán. Durante su paso por el conjunto blaugrana, sumó títulos de liga, Copas del Rey y protagonizó profundas campañas en la Euroliga.

Sin embargo, el punto más alto de su carrera llegó en 2019, cuando fue parte del legendario equipo de la Selección Española que se coronó campeón del mundo en el Mundial de China, devolviendo a España a la cima del baloncesto internacional.

Ahora, con más de una década de experiencia como profesional, Pierre Oriola se une a las filas de Fuerza Regia, trayendo consigo su carácter competitivo e inteligencia táctica.

