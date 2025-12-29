El boxeador Anthony Joshua resultó lesionado luego de protagonizar un fuerte accidente automovilístico que dejó un saldo de dos personas sin vida durante este lunes en Nigeria.

Anthony Joshua being pulled out of a car after fatal car crash in Nigeria that left 2 dead pic.twitter.com/vxRO5aRsms — African Hub (@AfricanHub_) December 29, 2025

Este hecho ocurrió en las inmediaciones del estado de Ogun, donde el boxeador terminó inscrustado contra un camión estacionado.

Esto provocó que dos personas perdieran la vida y sus cuerpos yacieran sobre el pavimento.

Negligencias durante detención

Autoridades acudieron hasta el lugar para realizar la detención del boxeador británico, tras ser acusado por su presunta responsabilidad en el siniestro. Sin embargo, el protocolo de seguridad dicta que el lesionado debe ser colocado sobre el suelo, en posición horizontal para estabilizarlo.

Estas acciones provocaron la indignación de las personas, debido a que el atleta podría haber sido puesto en riesgo o su estado agravado por dichas acciones.

Dado el prestigio internacional de Anthony Joshua, este incidente será ampliamente cubierto, debido a que Nigeria es un país cuyos sistemas de respuesta de emergencia siguen siendo peligrosamente inadecuados e ineptos para su propósito.

