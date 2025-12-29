Mundial 2026 rompe récord con 150 millones de solicitudes

La FIFA anunció este lunes que ha recibido más de 150 millones de solicitudes de entradas para la Copa del Mundo de 2026, durante la fase de venta abierta iniciada el pasado 11 de diciembre, cifra que representa la mayor demanda en la historia del torneo.

De acuerdo con el organismo rector del futbol mundial, las solicitudes provinieron de aficionados de más de 200 países, lo que equivale a una demanda 30 veces superior al número de boletos disponibles.

Interés sin precedentes

La FIFA detalló que el número de peticiones supera incluso en 3.4 veces la cifra total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones anteriores del Mundial, celebradas desde 1930.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la respuesta de los aficionados refleja el impacto global del torneo.

“Esta demanda 30 veces mayor que la oferta en los primeros 15 días es una muestra del increíble interés que ha despertado entre aficionados de más de 200 países”, afirmó durante su participación en el World Sports Summit, en Dubái.

Venta abierta y sorteo

El organismo recordó que la fase actual de venta permanecerá abierta hasta el martes 13 de enero a las 11:00 horas (ET). Una vez concluido el periodo, se realizará un sorteo para garantizar igualdad de oportunidades entre los solicitantes.

Quienes no resulten seleccionados tendrán nuevas opciones para adquirir boletos en las siguientes fases de venta, conforme se liberen más localidades.

Precios y beneficios para aficionados

La FIFA confirmó que los precios se mantendrán sin cambios durante esta etapa. Además, los seguidores de las selecciones clasificadas podrán acceder a una categoría especial de entradas con un costo de 60 dólares, válida para los 104 partidos, incluida la final.

El organismo subrayó que, como institución sin fines de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa del Mundo en el desarrollo del futbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 federaciones miembro, con la meta de destinar el 90% de su presupuesto del ciclo 2023–2026 a este objetivo.

La Copa del Mundo de 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos. Será la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos, consolidándose como el Mundial más grande en la historia del futbol.

