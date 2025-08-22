Lizbeth Ovalle: una 'Maga' que dejó una gran huella en Tigres

Un adiós que conmueve a la fanaticada de Tigres Femenil, ya que se va del equipo Lizbeth Jacqueline Ovalle Muñoz y su destino será el Orlando Pride de la NWSL. Se despide la máxima goleadora en partidos oficiales, quien más anotaciones festejó en el Clásico Regio Femenil y en Finales de Liga, la que más duelos de Liguilla disputó, todos estos logros portando la casaca de las ‘Amazonas’.

El partido de despedida de Lizbeth Ovalle será este viernes 22 de agosto de 2025 a las 20:30 horas en el Estadio Universitario, en el duelo entre Estrellas de la Liga Mx Femenil contra el FC Barcelona en donde formará parte del representativo nacional.

LE ANOTÓ A TODOS LOS EQUIPOS DE LA LIGA FEMENIL

Lizbeth Ovalle desde su debut en 2017, portó el dorsal 14 con Tigres Femenil, es nativa de la ciudad de Aguascalientes y por su toque de bola al momento de jugar le apodan ‘La Maga’. La hidrocálida perforó las redes de todos los planteles de la Liga Mx Femenil a los que se ha enfrentado en partidos oficiales; sumó la cifra de 134 goles en duelos oficiales de Liga, Liguilla y Campeón de Campeonas.

El 29 de Julio de 2017 portó por vez primera la casaca de las de la ‘U’ ante Querétaro, se jugaba la jornada uno del Apertura 2017, pero, su primera anotación vino cuando se enfrentaron contra Santos Laguna en la jornada tres. El cronómetro marcaba los 78 minutos cuando con un potente zurdazo, mandó anidar el obús en la meta defendida por Jennifer Pamela García Hernández.

En fase final su primer grito de gol lo provocó en la batalla de vuelta de la Semifinal de ese misma campaña, cuando, a los 55’ de acción conectó de zurda y dejó sin oportunidad a la entonces arquera de Pachuca, Alejandría Godínez. El partido concluyó con triunfo de las felinas por marcador de 3-0, pero no avanzaron a la Final debido a que en la Bella Airosa cayeron por 4-0.

TAMBIÉN CANTÓ UN PAR DE GOLES INTERNACIONALES

Con respecto a su primer anotación oficial en un torneo internacional, esta la hizo un viernes 19 de julio de 2024 ante Pachuca a los 27’ de tiempo corrido. Teniendo como sede el Estadio Universitario ‘La maga’ recibe un pase de Maricarmen Reyes desde media cancha y entra ‘como cuchillo en mantequilla’ por la pradera derecha a gran velocidad, dispara de zurda y deja sin oportunidad de atajar el balón a la cancerbera Esthefanny Barreras.

En la Concacaf W Champions Cup de 2024 perforó las redes del Nueva York Gotham a los 60’ de tiempo corrido a través de la pena máxima. Con un cobro de pierna izquierda mandó besar las redes de la arquero Cassie Miller en la Red Bull Arena.

NUMERALIA MÁGICA

Mucho se dice que los números son fríos, pero representan el gran trabajo que en las canchas nacionales e internacionales Lizbeth Jacqueline Ovalle Muñoz deleitó con su magia. Si bien es cierto, que en supra líneas se refirió a sus anotaciones, es digno resaltar que estas las realizó en 294 partidos.

El resultado obtenido fue de nueve títulos oficiales, seis de Liga Mx Femenil (Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023); además de tres Campeón de Campeonas (Clausura 2021, Apertura 2023 y Apertura 2024).

