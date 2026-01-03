Podcast
Internacional

Quién es Cilia Flores, la 'Primera Combatiente' de Venezuela

Estados Unidos confirmó la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela; ambos enfrentan cargos por narcoterrorismo en Nueva York

  • 03
  • Enero
    2026

Múltiples reportes internacionales y un anuncio oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaron que Cilia Flores, primera dama de Venezuela, fue capturada junto con Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 durante una operación militar a gran escala en territorio venezolano.

La acción incluyó ataques y explosiones reportadas en Caracas y otros estados del país. Trump informó en su red Truth Social que ambos fueron detenidos por fuerzas estadounidenses y trasladados fuera de Venezuela.

¿Quién es Cilia Flores?

Cilia Adela Flores, nacida en 1956 en el estado Cojedes, es abogada y una de las figuras más influyentes del chavismo.

Ha sido presidenta de la Asamblea Nacional, procuradora general de la República y vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Desde 2013 es esposa de Nicolás Maduro y es conocida por sus seguidores como “la Primera Combatiente”, título que prefirió sobre el de primera dama.

Figura clave del poder chavista

Analistas la consideran una de las principales operadoras políticas del régimen venezolano e incluso como el poder detrás del presidente.

A partir de 2017, Estados Unidos intensificó investigaciones contra su círculo cercano por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La captura de Maduro y Flores representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina y ha provocado reacciones encontradas a nivel internacional, mientras la situación continúa en desarrollo.

Cargos formales en Estados Unidos

La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, anunció que Maduro y Flores fueron imputados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por diversos cargos graves, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de uso militar.

Las acusaciones se sustentan en investigaciones iniciadas desde 2020 contra Maduro y ahora extendidas a Flores, vinculadas presuntamente al llamado “Cartel de los Soles” y a relaciones con grupos armados como las FARC.

 


