'Lo amaré siempre': Sanz anuncia su separación de Dani Alves

Joana Sanz anunció por medio de una conmovedora carta su separación definitiva del futbolista Dani Alves, quien esta por cumplir 3 meses en prisión tras ser acusado de abuso sexual.

Luego de varias semanas controversiales y complicadas para la modelo española, donde sufrió la muerte de su madre y el encarcelamiento de su esposo, esta dio un paso al frente y confirmó por medio de una carta escrita de su 'puño y letra' su ya rumoreada separación del futbolista brasileño.

'Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de 'por qué' sin respuesta', expresó.

De acuerdo a varios medios españoles, los cuales han seguido de cerca el caso, Sanz habría tomado la decisión de divorciarse de Alvez luego de que este aceptara que si mantuvo relaciones sexuales con la mujer que lo acusa hoy de haberla violado.

'Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos.

La modelo, demostrando que tiene un gran corazón, señaló en la carta que sigue y seguirá estando a lado de su ahora ex pareja, aunque ya no de la misma forma. Agregó que pese al daño que le causó, esta sigue amando al futbolista y que siempre lo amará.

'A pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma', expresó.