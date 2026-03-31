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Deportes

NFL perfila regreso a México con duelo 49ers y Dolphins

El partido marcaría el retorno de la liga al país tras más de tres años, con proyección para disputarse a finales de noviembre de 2026

  • 31
  • Marzo
    2026

La NFL alista su regreso a México en 2026 con un posible enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y los Miami Dolphins, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

El encuentro se llevaría a cabo en el renovado Estadio Banorte, inmueble que fue sometido a remodelaciones rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y que volvería a albergar un partido oficial de temporada regular tras la ausencia de la liga desde 2022.

Según reportes de la periodista Jennifer Lee Chan, el duelo formaría parte de la rotación del llamado “juego 17”, lo que coloca a Miami como visitante ante un equipo de la división Oeste de la Conferencia Nacional, siendo San Francisco el candidato natural para fungir como local en México.

Aunque la NFL no ha confirmado oficialmente el enfrentamiento, proyecciones internas apuntan a que el partido podría disputarse el 22 de noviembre o a inicios de diciembre de 2026.

Antecedentes y logística

El último partido de la NFL en México se celebró en 2022, cuando San Francisco venció 38-10 a los Arizona Cardinals. Desde entonces, el país no ha sido sede de encuentros oficiales debido a las adecuaciones del estadio capitalino.

Como parte de la preparación, los 49ers contemplarían entrenar en altitud, incluso en Colorado Springs, para adaptarse a las condiciones físicas de la Ciudad de México.

Para los Dolphins, este juego representaría su primer partido oficial de temporada regular en México, pese a que ya cuentan con experiencia internacional tras disputar encuentros en Europa, incluyendo Londres, Alemania y España.

La franquicia también tiene antecedentes en territorio mexicano, luego de disputar un juego de pretemporada en 1997 ante los Denver Broncos.

 

 


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