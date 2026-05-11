Selección Mexicana cambia horario del amistoso ante Australia

La Selección Nacional de México confirmó este lunes una modificación en el horario del partido amistoso frente a Australia, encuentro que servirá como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El compromiso se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el histórico Rose Bowl, uno de los estadios más emblemáticos del futbol internacional.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Federación Mexicana de Futbol, el duelo estaba previsto inicialmente para las 18:00 horas tiempo local, sin embargo ahora comenzará a las 19:00 horas del Pacífico, es decir, a las 20:00 horas del centro de México.

La Selección Nacional de México informa cambio de horario para el partido de preparación ante Australia, que se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California.



El partido, originalmente programado para las 6 pm (hora local), iniciará una hora… pic.twitter.com/HeiuISTKTF — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 11, 2026

Últimos ensayos rumbo al Mundial 2026

El encuentro ante Australia representa uno de los últimos compromisos amistosos del combinado nacional antes del inicio de la Copa del Mundo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

La intención del cuerpo técnico es llegar al torneo con una base sólida y ritmo competitivo, por lo que estos partidos servirán para evaluar tanto el funcionamiento colectivo como el desempeño individual de los futbolistas convocados.

Gira de preparación del Tricolor

Previo al duelo en California, México sostendrá otros encuentros de preparación ante Ghana en Puebla y posteriormente frente a Serbia en Toluca.

Estos compromisos serán fundamentales para realizar ajustes tácticos y perfilar la lista definitiva de jugadores que competirán en la justa mundialista.

El partido frente a Australia también genera expectativa debido al crecimiento futbolístico que ha mostrado el conjunto oceánico en competencias internacionales recientes, convirtiéndose en un rival exigente para el equipo mexicano.

Por su parte, la FMF informó además que los boletos para el partido continúan disponibles mediante la plataforma oficial de venta.

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