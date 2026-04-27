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Deportes

Lo que faltaba: la peor defensa de Rayados en los últimos 21 años

En este 2025-2026, Monterrey registra el peor año futbolístico, en cuanto a goles en contra en juegos de fase regular 29 en el Apertura y 24 en el Clausura

  • 27
  • Abril
    2026

No conforme con no calificar a la Liguilla, Rayados cierra la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con derrota de 3-0 en su visita a Santos Laguna en el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM) de Torreón, Coahuila, en juego de la Fecha 17… y con algo más preocupante.

Monterrey vivió el año futbolístico con más goles en contra en duelos de fase regular, con un total de 53, al considerar los últimos 21 ciclos de la Liga MX, en los cuales se toman en cuenta los torneos Apertura y Clausura.

En este año futbolístico, La Pandilla recibió 29 tantos en el Apertura y 24 en el actual Clausura, para un total de 53.

El reciente ciclo de la Liga MX con más goles en contra en juegos de fase regular para el Monterrey, y que supera el del actual 2025-2026, es el 2004-2005 con 59 dianas recibidas.

El año futbolístico de la Liga MX con más goles en contra para La Pandilla, en juegos de fase regular, fue el de 1998-1999, con un total de 68.

Ficha

Fútbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Jornada 17
Última fase regular
Santos 3-0 Rayados
Estadio TSM Corona

Entérate

Estos son los goles que recibió Rayados en juegos de fase regular, en los últimos 21 años futbolísticos de la Liga MX, al considerar los torneos de Apertura y Clausura: 

  • Ciclo 2005-2006: 41 goles en contra
  • Ciclo 2006-2007: 44 goles en contra
  • Ciclo 2007-2008: 47 goles en contra
  • Ciclo 2008-2009: 48 goles en contra
  • Ciclo 2009-2010: 31 goles en contra
  • Ciclo 2010-2011: 40 goles en contra
  • Ciclo 2011-2012: 41 goles en contra
  • Ciclo 2012-2013: 45 goles en contra
  • Ciclo 2013-2014: 43 goles en contra
  • Ciclo 2014-2015: 47 goles en contra
  • Ciclo 2015-2016: 52 goles en contra
  • Ciclo 2016-2017: 39 goles en contra
  • Ciclo 2017-2018: 33 goles en contra
  • Ciclo 2018-2019: 40 goles en contra
  • Ciclo 2019-2020: 40 goles en contra
  • Ciclo 2020-2021: 34 goles en contra
  • Ciclo 2021-2022: 33 goles en contra
  • Ciclo 2022-2023: 27 goles en contra
  • Ciclo 2023-2024: 34 goles en contra
  • Ciclo 2024-2025: 42 goles en contra
  • Ciclo 2025-2026: 53 goles en contra

El reciente ciclo de la Liga MX con más goles en contra en juegos de fase regular para el Monterrey, y que supera el del actual 2025-2026, es el 2004-2005, con 59 dianas recibidas.

El año futbolístico de la Liga MX con más goles en contra para La Pandilla, en juegos de fase regular, fue el de 1998-1999, con un total de 68.


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