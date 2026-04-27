Sube 5% el precio de los seguros para automóviles

Los precios de los seguros de automóviles ya están resintiendo los cambios fiscales aplicados a partir de 2026 en materia de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), por lo cual ya reportan un alza de 5.19%, según cifras publicadas por el Inegi, al cierre de la primera quincena de abril.

En el desglose se observa que las pólizas de seguro de automóviles ya acumularon 10 quincenas de incrementos consecutivos a tasa anual.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esa alza significó su variación más alta desde los primeros 15 días de noviembre de 2024, cuando el aumento fue de 6.43 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) muestra que los seguros de autos empezaron a subir desde la segunda mitad de noviembre de 2025, casi un mes antes de la entrada en vigor del paquete fiscal 2026.

En dicho paquete se integraron cambios, entre los que destaca la prohibición de que las aseguradoras siguieran acreditando el IVA pagado en servicios o bienes utilizados para indemnizar a sus asegurados (reparaciones, hospitalización, reposiciones, etcétera), lo que ahora les genera un costo directo a partir de 2026.

De esta manera, con la reforma aprobada, el IVA dejó de ser un crédito fiscal y se convirtió en un costo directo para las aseguradoras, lo que podría deteriorar sus márgenes operativos, y por ende han recurrido a elevar los costos de las pólizas.

Es decir, señalan expertos, la consecuencia es que ese costo se traslada a los consumidores finales mediante un incremento en las primas.

Expertos advirtieron alzas

Desde finales del año pasado, El Horizonte publicó que en 2026 el costo de los seguros de auto por modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, la cual traería un mayor control fiscal para las compañías de seguros de auto, ya que ya no podrían deducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando gestionen pagos en nombre de los asegurados, como se venía utilizando en los últimos años.

Esto luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que algunas aseguradoras deducían el IVA de reparaciones e indemnizaciones de los asegurados como si fuera un gasto propio.

Con la nueva LIF, ese impuesto ya no puede acreditarse, buscando mayor claridad fiscal en el sector.

Esto busca evitar duplicidad en las deducciones y hacer más transparente el manejo fiscal del sector asegurador, explicó Pilar García, directiva de la plataforma Rastreator.mx, que ofrece comparativa de precios en este tema.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que el 21% de los seguros contratados en México pertenecen a las pólizas de auto.

Algunos especialistas del sector señalan que, ante el incremento en el costo de las primas, los usuarios podrían optar por reducir el alcance de su cobertura actual o incluso cancelarla por completo.

Ante este escenario, García señaló que “hoy más que nunca, es recomendable comparar aseguradoras de autos para tener un panorama amplio sobre la oferta de coberturas, precios, deducibles y sumas aseguradas, para así poder elegir la opción que más se adecue a las necesidades y presupuesto de cada usuario”.

Comentarios