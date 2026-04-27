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Deportes

Tigres solo ha ganado una serie de Liguilla ante Chivas

Ambos clubes, que se enfrentarán en Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se verán las caras por quinta vez en fase final

  • 27
  • Abril
    2026

El camino de Tigres para intentar conquistar su noveno título en la historia de la Liga MX no será fácil… y para muestra, el rival que le tocó en la ronda de Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026: Chivas.

Y es que ambos clubes se verán las caras por quinta ocasión en serie de fase final, todas ellas en la era de los torneos cortos, todas ellas en el certamen de Clausura… pero en las cuatro anteriores, el Rebaño Sagrado ganó tres de ellas, por solamente una de los de la UANL.

De las cinco series entre ambos conjuntos, tres son de cuartos de final y dos de la gran final.

La primera vez que coincidieron en postemporada fue en el Torneo Clausura 2007, en Cuartos de Final, la misma que ganaron los tapatíos por marcador global de 6-3.

La segunda ocasión fue en el Torneo Clausura 2011, en Cuartos de Final… y que también ganaron los rojiblancos por acumulado de 4-2.

La tercera fue en la Gran Final del Torneo Clausura 2017, en la cual se coronaron los jaliscienses al vencer 4-3 a los felinos en el global.

La cuarta y más reciente fue en el Torneo Clausura 2023, en la serie por el título, que fue ganada por los auriazules en tiempo extra, por marcador de 3-2 en el acumulado.

Ahora está en disputa el pase a la semifinal, con la ida en casa del conjunto que dirige Guido Pizarro y la vuelta frente a los aficionados del cuadro que comanda Gabriel Milito… ¡Duelo de estrategas argentinos!

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¡LIGUILLA A LA VISTA!

Tras finalizar la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres representará al futbol regio en la Fiesta Grande, que inicia el próximo fin de semana.

Cuartos de final

Chivas Vs. Tigres
Ida: Estadio Universitario
Vuelta: Estadio de Chivas

Pumas Vs. América
Ida: Estadio Azteca
Vuelta: Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul Vs. Atlas
Ida: Estadio Jalisco
Vuelta: Estadio Azteca

Pachuca Vs. Toluca
Ida: Estadio Nemesio Díez
Vuelta: Estadio Hidalgo


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