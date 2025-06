¡Más lucha! WWE regresará a Monterrey con un Supershow en julio

Este domingo, la WWE anunció su regreso a Monterrey con un Supershow el próximo 27 de julio en la Arena Monterrey.

El anuncio se realizó durante el evento "Triplemanía Regia" de la AAA, celebrado en la misma arena.

Cabe recordar que el pasado 19 de abril, WWE adquirió Lucha Libre AAA Worldwide, como parte de su estrategia de expansión internacional.

Paul Levesque, director creativo de la WWE, expresó que esta alianza beneficiará al mundo del entretenimiento deportivo y garantizará que AAA siga siendo el principal destino de la lucha libre en México.

El Supershow en Monterrey contará con la presencia de estrellas como Cody Rhodes, Rey Mysterio, The New Day, Seth Rollins, Penta El Zero Miedo, Jey Uso, Dominik Mysterio, Jacob Fatu, Io Sky y Stephanie Vaquer.

La preventa para clientes de Banco Azteca será el 16 y 17 de junio, mientras que la venta general inicia el 19 de junio. Los boletos estarán disponibles en Superboletos.com y en la taquilla de la Arena Monterrey.

