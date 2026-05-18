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Matías Almeyda dirigirá a Rayados, habría llegado a acuerdo

Rayados apostará por Matías Almeyda como su nuevo técnico con contrato por dos años, buscando recuperar protagonismo en Liga MX y torneos internacionales

  • 18
  • Mayo
    2026

Rayados de Monterrey tiene definido a su nuevo líder en el banquillo. El argentino Matías Almeyda será el encargado de encabezar el nuevo proyecto deportivo del club regiomontano, según fuentes consultadas por El Horizonte.

Siendo esta una apuesta ambiciosa para devolver al equipo a la lucha por todos los títulos tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.

El estratega sudamericano firmará contrato por dos temporadas y su llegada marcará el inicio de una profunda reestructuración en la institución albiazul.

Regreso al futbol mexicano

Almeyda volverá a México tras su experiencia reciente en Europa, luego de consolidar una trayectoria internacional que lo ha llevado por distintos escenarios y estilos de juego.

Su regreso genera altas expectativas, especialmente por su exitoso paso por Guadalajara, donde dejó una huella importante al conquistar títulos y construir una identidad competitiva que lo convirtió en uno de los entrenadores más reconocidos de la Liga MX.

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A lo largo de su carrera como director técnico, el “Pelado” ha dirigido a:

  • River Plate
  • Banfield
  • Guadalajara
  • San José Earthquakes
  • AEK Atenas
  • Sevilla

Esta experiencia lo presenta como un técnico con recorrido global, acostumbrado a procesos de reconstrucción, presión mediática y objetivos de alto nivel.

Reestructuración en Monterrey

La llegada de Almeyda se da en medio de cambios importantes dentro de Rayados.

La salida de José Antonio “Tato” Noriega abrió paso a una nueva estructura deportiva encabezada por Dennis te Kloese como presidente deportivo, mientras Walter Erviti asumirá funciones clave en la dirección deportiva.

Con ello, Monterrey busca renovar no solo su dirección técnica, sino también su modelo de gestión.

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El arranque de 2026 dejó sensaciones negativas en la institución, por lo que la directiva optó por un perfil probado, con liderazgo fuerte y capacidad para transformar vestidores.

Almeyda llega con la misión de recuperar una identidad competitiva sólida, potenciar una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano y responder a una afición que exige protagonismo inmediato.

 

 


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